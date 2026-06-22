Pokémon Champions acaba de lanzarse para Android e iOS, y hay dos mega razones por las que debes iniciar sesión y jugarlo ahora mismo

No me cansaba de jugar Pokémon Champions cuando salió al mercado. Este juego de combates de Pokémon para Nintendo Switch 2 era algo que había estado esperando desde su anuncio y se acercaba mucho a todo lo que esperaba; pero después de un par de semanas, dejé de jugarlo.

Entre el lanzamiento de otros juegos, el hecho de no tener siempre mi Switch 2 a la mano y varios compromisos de la vida real que me ocupaban el tiempo, mi misión de ascender en el rango Mater se fue desvaneciendo.

Ahora Champions ha llegado a los smartphones —se lanzó en iOS y Android a principios de esta semana— y el juego se siente más en casa aquí que nunca en el hardware de Nintendo. La misión de ser el mejor ha vuelto.

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¡Es súper efectivo! (Image credit: The Pokemon Company / Nintendo)

Hay algo un tanto surrealista en jugar un juego oficial de Pokémon con combates completos en el celular, especialmente un juego para celular que tiene tan pocas microtransacciones en comparación con otros lanzamientos de la franquicia para Android e iOS — es posible gastar dinero real en más espacio de almacenamiento, equipos y un Pase de Batalla para obtener recompensas premium, pero nada más allá de los elementos cosméticos es exclusivo para quienes pagan, y la experiencia gratuita es fantástica, especialmente si has transferido criaturas desde Pokémon Go o desde un juego de la serie principal a través de Pokémon Home.

A pesar de esta rareza, Pokémon Champions funciona tan bien porque cada vez que tu celular está conectado a Internet (ya sea por Wi-Fi o por una red celular) puedes lanzarte a una batalla. He peleado en el metro de Londres mientras iba al trabajo, cuando estaba relajándome en la cama, sentado en un restaurante esperando a que llegaran mis amigos, y tal vez me he escapado a jugar una o dos partidas desde mi escritorio en el trabajo…

Como todo esto se hace en un dispositivo que puedes meter en tu bolsillo, es muchísimo más fácil jugar una o dos partidas improvisadas cuando surge la ocasión; no se necesita pensar ni prepararse de antemano, a diferencia de cuando juegas en una Switch. Aunque los gráficos están un poco rebajados en comparación con lo que obtienes en la Switch 2, mi experiencia hasta ahora ha sido muy fluida en el celular.

La versión para celular resulta tan fácil de jugar y tan accesible como la edición para Switch 2 (Image credit: Nintendo / The Pokémon Company)

Al principio usé mi Samsung Galaxy Z Fold 7 con la pantalla interna, similar a la de una tableta, que me ofrecía una excelente visión de las batallas incluso con los menús ocupando parte de la pantalla; sin embargo, no sentí que la experiencia fuera particularmente limitada cuando cambié a su pantalla frontal más pequeña o a la de mi Samsung Galaxy S26 Ultra.