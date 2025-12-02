El RPG gratuito de mundo abierto Where Winds Meet llega por fin a los dispositivos móviles la próxima semana tras su exitoso lanzamiento para PC y PS5
El juego ya ha alcanzado más de 9 millones de jugadores
- Where Winds Meet se lanzará el 12 de diciembre tanto para iOS como para Android.
- Esto sigue al exitoso lanzamiento para PC y PS5 el pasado 14 de noviembre.
- El juego es un enorme RPG de mundo abierto gratuito ambientado en la China histórica.
¿Estás listo para disfrutar del juego de rol (RPG) gratuito de mundo abierto Where Winds Meet en dispositivos móviles? Esperamos que sí, pues llegará la próxima semana.
Tras el éxito del lanzamiento para PC y consolas, que superó los nueve millones de jugadores y alcanzó la impresionante cifra de 250 000 usuarios simultáneos en Steam, el desarrollador EverStone Studios ha confirmado que la versión para móviles se lanzará el 12 de diciembre.
Esta edición del juego, que estará disponible tanto para dispositivos Android como iOS, contará con una nueva interfaz de usuario diseñada para adaptarse al juego en dispositivos móviles. Sin embargo, no se trata de una versión simplificada, sino que contará con progresión multiplataforma completa y juego cruzado con amigos.
Ambientado en una visión ficticia del histórico periodo de las Cinco Dinastías y los Diez Reinos, Where Winds Meet es uno de los juegos más ambiciosos que he jugado nunca.
A principios de este año visité el estudio en Hangzhou, China, para conocer el proceso de producción del juego y obtener información sobre todo, desde su singular dirección artística hasta sus numerosas mecánicas.
Como paquete gratuito, es sorprendentemente extenso, con más de 150 horas de contenido en el que sumergirse, que abarca desde combates al estilo Sekiro: Shadows Die Twice con habilidades mágicas en mazmorras cuidadosamente construidas hasta rompecabezas, pesca, mahjong e incluso un minijuego rítmico sorprendentemente adictivo.
Es una experiencia fantástica tanto en PlayStation 5 como en PC, así que tengo mucho interés en ver cómo se traduce a un formato más portátil la semana que viene.
