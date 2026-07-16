La prueba de red de The Duskbloods por fin reveló nuevos detalles del próximo juego de FromSoftware para Switch 2, incluidas partidas multijugador de hasta ocho jugadores
"¡A todos los futuros Bloodsworn: esperamos con ansias su participación en las próximas Batallas del Crepúsculo!"
- Las pruebas de la red cerrada de "Duskbloods" comienzan el próximo mes
- Los jugadores pueden inscribirse para participar y probar el juego del 21 al 24 de agosto
- Este título exclusivo para Nintendo Switch 2 permitirá partidas multijugador de hasta ocho jugadores
FromSoftware ha anunciado las fechas de la prueba de red cerrada de "The Duskbloods", que se llevará a cabo el próximo mes.
Este título exclusivo para Nintendo Switch 2 se anunció hace más de un año, y los detalles sobre el próximo juego multijugador PvPvE del reconocido estudio de "Elden Ring" han sido escasos.
Tras dar un adelanto de la prueba de red cerrada el mes pasado junto con un nuevo tráiler, FromSoftware ha confirmado que habrá cuatro pruebas a lo largo de cuatro días, entre el 21 y el 24 de agosto. Puedes consultar las fechas y horas de inicio a continuación.
"¡A todos los futuros Bloodsworn, esperamos con ansias su participación en las próximas Dusk Battles!", reza una publicación de Nintendo en X.
Los fans pueden inscribirse aquí, a partir del 22 de julio a las 4:00 p. m. CEST / 3:00 p. m. BST hasta el 28 de julio a las 3:59 p. m. CEST / 2:59 p. m. BST.
El anuncio de la selección de jugadores se dará a conocer el 7 de agosto a las 3:00 p. m. CEST / 2:00 p. m. BST.
Prueba de red cerrada de Duskbloods
- Agosto 21 - 12PM to 4PM CEST / 11 AM to 3 PM BST
- Agosto 22 - 4AM to 8AM CEST / 3 AM to 7 AM BST
- Agosto 22 - 8PM to 12AM CEST / 7 PM to 11 PM BST
- Agosto 23 - 12PM to 4PM CEST / 11 AM to 3 PM BST
- Agosto 24 - 4AM to 8AM CEST / 3 AM to 7 AM BST
"Una prueba de red consiste en utilizar una versión preliminar del juego para evaluar su rendimiento antes del inicio del servicio. Tenemos previsto realizar pruebas de carga de red a gran escala para verificar diferentes aspectos técnicos de los sistemas en línea del juego", explicó FromSoftware en su sitio web.
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La campaña permitirá evaluar la carga del servidor, el equilibrio de la jugabilidad y diversos problemas que puedan surgir cuando varias personas jueguen juntas en diferentes entornos de red.
The Duskbloods fue uno de los aspectos más destacados del Direct de Nintendo Switch 2 del año pasado, pero, desafortunadamente, aún no hay fecha de lanzamiento.
Tampoco hay mucha información sobre la jugabilidad, el escenario y la historia; sin embargo, el estudio ha confirmado que la prueba de red contará con partidas multijugador que "permitirán que participen hasta ocho jugadores al mismo tiempo".
No compré una Switch 2 en su lanzamiento; he estado posponiendo la compra por el momento —estoy cruzando los dedos por una consola de edición limitada de The Legend of Zelda: Ocarina of Time—, pero The Duskbloods y las próximas pruebas de red cerradas me están haciendo considerar seriamente invertir finalmente en la consola más pronto.
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- Demi WilliamsContributor