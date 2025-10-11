La actualización "Luna II" de Genshin Impact llega el 22 de octubre con nuevas aventuras y personajes

¿Eres fan de Genshin Impact? De ser así, esperamos que estés listo para nuevas y sorprendentes novedades, pues se acerca la versión "Luna II" («Canción lunar, reprise: El lamento de la evanescente luz lunar»), la cual se lanzará oficialmente el 22 de octubre.

El tan esperado sistema de UGC, Edén Miliastra, ya está listo para que los jugadores lo exploren, con cientos de escenarios que fomentan la creatividad y la exploración. La actualización también trae de vuelta personajes conocidos, como Varka y Arlecchino, que unirán sus fuerzas contra las amenazas en Nod Krai. Mientras tanto, Néfer debuta como personaje jugable, ofreciendo nuevas y emocionantes posibilidades para infligir daño de Florecimiento Lunar.

Version "Luna II" "An Elegy for Faded Moonlight" Trailer | Genshin Impact #GenshinLunaII - YouTube Watch On

El nuevo sistema permanente, Edén Miliastra, ya está oficialmente disponible. El estreno ofrecerá cientos de escenarios diferentes que los jugadores pueden explorar. Los jugadores que hayan completado la misión de Arconte «Prólogo, acto I: El forastero que atrapó el viento», podrán explorar libremente este mundo mágico y sumergirse en una gran variedad de modos de juego, entre los que se incluyen juegos de simulación de gestión, juegos de fiesta, batallas JcJ, desafíos de aventura y mucho más. Podrán hacer nuevos amigos o reencontrarse con otros jugadores para disfrutar tanto de la emoción del trabajo en equipo como de la competición, o bien optar por jugar en solitario y saborear la satisfacción de resolver intrincados rompecabezas. Además, muchos niveles cuentan con un sistema de logros, sistemas de clasificación y tablas de clasificación, lo que anima a los jugadores a perfeccionar sus habilidades y buscar nuevas estrategias ganadoras.

Los manekines, que son los avatares de los jugadores, se pueden personalizar según las preferencias personales, lo que permite a los jugadores mostrar sus estilos únicos tanto en el Edén Miliastra como en Teyvat. Desde el peinado y los rasgos faciales hasta los accesorios y la vestimenta, su apariencia se puede personalizar libremente. Los componentes de las vestimentas se pueden mezclar y combinar para crear un estilo único. Alternativamente, los jugadores pueden optar por un conjunto de vestimenta preestablecido con un solo clic. Más recompensas esperan a los jugadores en el Edén Miliastra a través de eventos y actividades, incluyendo tarjetas de prueba de vestuarios, conjuntos de vestuarios y mucho más.

Todo el mundo puede interpretar el papel de un artífice con el Miliastra Sandbox y dar rienda suelta a su creatividad. Esta herramienta de edición permite a los usuarios diseñar sus propios niveles y experiencias, ofreciendo una amplia gama de funciones y recursos de juego que Genshin Impact ha ido acumulando. Para crear sus propios niveles, los artífices pueden editar primero diversos componentes y módulos, como terrenos, objetos e incluso habilidades de los personajes, y luego vincular diferentes elementos con secuencias lógicas, a la vez que configuran de forma flexible diversos tipos de niveles y modos de juego. Las completas herramientas y servicios de apoyo harán que el proceso creativo sea más fluido y gratificante, ya que ofrecen tutoriales oficiales, un foro dedicado, recomendaciones de niveles, programas de recompensas para obtener beneficios adicionales, etc.

Además del sistema de UGC, esta nueva actualización también introduce una apasionante misión de Arconte con el regreso de varios rostros conocidos. Tras la anterior misión de Arconte, los jugadores seguirán enfrentándose a la amenaza que supone el Cazador de la Luna, Rerir. Sin embargo, el resolutivo Gran Maestro Varka finalmente hará su aparición para echar una mano. Al mismo tiempo, aliados inesperados, como La Sota y La Títere de los Fatui también se unirán a la lucha. Bajo la guía de La Damisela, Néfer, de la Cámara de Secretos, proporcionará más información sobre Rerir, posiblemente descubriendo sus obsesiones y revelando nuevas formas de enfrentarse a él. La feroz batalla de los jugadores contra Rerir dará sus frutos, ya que podrán obtener 560 Protogema adicionales al completar la misión de Arconte de la versión «Luna II».

Néfer se convierte en un personaje jugable como portadora de catalizador Dendro de 5 estrellas, lo que introduce nuevas formas de desatar daño de Florecimiento Lunar. Puede aprovechar el rocío de la espesura para infligir daño de Florecimiento Lunar de gran potencia. Al usar su Habilidad Elemental, puede absorber el rocío de la espesura, transformando sus Ataques Cargados en Ataques Cargados especiales que no consumen Aguante y que infligen daño de Florecimiento Lunar. Además, una vez que el grupo entra en el estado resplandor ascendente, Néfer puede convertir los núcleos Dendro del campo de batalla en núcleos artificiosos, los cuales pueden utilizarse para mejorar aún más el daño de sus Ataques Cargados especiales. Pero eso no es todo. Como jefa de la Cámara de Secretos, posee un talento innato para detectar cuándo incluso las personas más modestas ocultan algo. Los jugadores pueden intercambiar toda la información que recopila en el Gremio de Aventureros a cambio de acceso a divertidas historias secundarias.

En la primera mitad de la versión «Luna II», los gachapones promocionales cuentan con Néfer junto con el regreso de Furina, mientras que la segunda mitad trae de vuelta tanto a Arlecchino como a Zhongli.

Las aventuras continúan en diversos eventos y actividades que ofrecen abundantes recompensas. Los jugadores podrán ayudar a La Damisela a completar misiones a cambio de recompensas, entre las que se incluyen el estado de resplandor ascendente y la tarjeta de presentación exclusiva. Además, al descubrir nuevos secretos en el evento de temporada en Sumeru, los jugadores pueden obtener recompensas de Protogemas e invitar a Collei a unirse a su grupo de forma gratuita.

¡La versión "Luna II" de Genshin Impact invita a los jugadores a explorar el Edén Miliastra a partir del 22 de octubre! Con las función de almacenamiento sincronizado y el modo multijugador, los jugadores podrán disfrutar de su aventura en PlayStation®, Xbox, PC, Android e iOS. El juego ha sido clasificado T para Adolescentes por la ESRB en PS5, Xbox, PC y Google Play, y 12+ en iOS.