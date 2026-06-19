IO Interactive afirma que 007 First Light “siempre” estuvo pensado para ser una historia de origen: “Queríamos correr ese riesgo y presentarles a los jugadores a un Bond renovado”

Hakan Abrak, director del juego "007 First Light", afirma que el juego siempre se planeó como una historia de los orígenes

Dice que el equipo presentó la propuesta a MGM y tenía ideas para una historia sobre un Bond joven que era "innegociable"

Agrega que había reuniones semanales para recibir comentarios, pero que IO siempre estuvo a cargo de la historia

IO Interactive ha confirmado que 007 First Light siempre fue concebido como una historia sobre un James Bond joven y que colaboró estrechamente con Amazon MGM Studios, propietario de la franquicia.

En una entrevista con TechRadar Gaming durante un evento paralelo a Summer Game Fest 2026, el director del juego, Hakan Abrak, habló sobre la fase conceptual del proyecto y confirmó que First Light "siempre estuvo pensado como una historia de un Bond joven". También reveló que presentar la propuesta a MGM y a los copropietarios de la propiedad intelectual de Bond, Barbara Broccoli y Michael G. Wilson, fue "extremadamente intimidante".

Abrak recordó que la presentación tuvo lugar en una habitación decorada con antiguos libros del escritor de James Bond, Ian Fleming, con un piano de cola y una atmósfera cargada de historia "tan densa que prácticamente podías cortarla con un cuchillo".

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Cuando él y otros miembros de IO fueron a presentar el proyecto, recordó que los directivos de MGM entraron a la sala y permanecieron "completamente en silencio" antes de pedirles que comenzaran.

"Presentamos la historia, nuestro enfoque y por qué sería diferente a otros juegos de Bond", explicó Abrak. "Permanecieron muy callados y, después de un rato, Barbara, con expresión totalmente seria, simplemente dijo: 'Me gusta bastante'. Y entonces la sala explotó. Después dijeron: 'Estos tipos son geniales'. Ellos no se dieron cuenta, yo trataba de mantener la compostura, pero por dentro pensaba: 'Uf, eso fue algo importante'".

El director reconoció que la propuesta inicial de IO era "un poco atrevida" y que el equipo tenía muchas ideas para incorporar elementos de las novelas de Ian Fleming, como la cicatriz de James Bond, y construir una historia de madurez en la que "todavía no lo tiene todo resuelto".

Abrak explicó que el estudio no quería recrear "una versión digital perfecta de Daniel Craig. Amo a Daniel Craig, pero queríamos hacer algo que se sintiera original".

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"Más importante aún, les dijimos que queríamos apuntar a los jugadores, queríamos crear un Bond para los gamers", señaló, explicando que las generaciones más jóvenes podrían no tener el mismo vínculo con el personaje que los fans de mayor edad.

"Queríamos asumir ese riesgo e introducir un Bond fresco para los jugadores. Queríamos hacer un Bond para los gamers, no la gamificación de una película. Es difícil llegar a ese punto cuando hay cosas no negociables, pero esto era algo innegociable para nosotros. Si íbamos a hacerlo, necesitábamos tener esa libertad para seguir este enfoque. Eso quedó muy claro desde el principio".

Aunque IO tuvo control creativo sobre la historia, Abrak señaló que MGM aportó comentarios y que hubo varias sesiones de casting antes de elegir a Patrick Gibson como Bond. El equipo también mantuvo reuniones semanales con Eon Productions, la compañía británica responsable de la mayor parte de las películas de James Bond.

"Aunque la historia fue escrita y desarrollada por IO, recibimos muchos comentarios", comentó. "Creo que teníamos cierta afinidad, especialmente con nuestro humor danés, oscuro y seco, pero todavía nos faltaba perfeccionar el humor británico.

"Ha sido de gran ayuda y estamos muy comprometidos con ello. Creo que para la generación más joven de creativos de Eon con la que trabajamos, así como para quienes aportaron material artístico de las películas, fue muy emocionante, porque realmente estaban creando un nuevo Bond desde cero.

"Fue una colaboración; ellos estuvieron muy involucrados, pero siempre fue IO quien se encargó de la historia, los personajes y demás, mientras recibíamos comentarios y trabajábamos muy de cerca con ellos".

007 First Light ya está disponible para PlayStation 5, Xbox Series X, Xbox Series S y PC. La versión para Nintendo Switch 2 está programada para llegar en algún momento de este año.

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