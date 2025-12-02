Informes indican que Capcom está trabajando en una nueva secuela de Dead Rising protagonizada por Frank West

¿Capcom está trabajando en una nueva secuela de Dead Rising protagonizada por Frank West? Parece que si, al menos así lo indican nuevos informes tanto de MP1st como VGC.

De acuerdo con la información que manejan ambos medios, Capcom estaría trabajando en una secuela de acción de zombies que verá el regreso del protagonista original, Frank West.

Cabe destacar que no será un remaster o remake, sino una entrada principal en la serie completamente original.

Por si fuera poco, se dice que el nuevo Dead Rising, estará ambientado en Hollywood y la el escenario principal sería un "enorme estudio de cine cerrado" donde el villano principal del juego "obliga a Frank y a otros supervivientes a pasar por varias pruebas, todo con el objetivo de filmar su 'película perfecta'".

Es importante mencionar que el lanzamiento coincide con una reciente remasterización del juego original, Dead Rising, el cual se lanzó el año pasado con gráficos mejorados, controles renovados y mejoras en la experiencia de juego.