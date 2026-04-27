He jugado durante una hora al tan esperado "Directive 8020" de Supermassive Games, y a los fans de "Alien: Isolation" les va a encantar

La Directiva 8020 lleva tiempo en desarrollo, con un intervalo de tres años entre este nuevo título y el juego anterior del desarrollador, Switchback VR. Sin embargo, la espera está a punto de terminar, ya que los jugadores podrán disfrutar del próximo capítulo de The Dark Pictures Anthology el 12 de mayo.

Al ser la primera vez que una historia de The Dark Pictures se desarrolla en el espacio, este es un nuevo y emocionante capítulo para Supermassive Games. La exploración espacial ha sido uno de mis temas favoritos en los juegos de terror últimamente, especialmente cuando pienso en títulos como los geniales Mouthwashing e Iron Lung, este último con una adaptación cinematográfica que rompió récords, a cargo de la estrella de YouTube Markiplier.

Me complace informar que Directive 8020 sigue los pasos de los grandes juegos de terror de ciencia ficción, pero logra ofrecer algo diferente que lo ayuda a destacarse entre la multitud. Si eres fan de los juegos de terror basados en el sigilo, aquí hay mucho para disfrutar.

El artículo continúa a continuación.

Supermassive Games se mantiene fiel a lo que mejor sabe hacer, y si esperas eventos de tiempo rápido (QTE) estresantes y escenas que te acelerarán el corazón, sin duda los encontrarás aquí. Con toda humildad, me gustaría señalar que fallé uno de estos QTE a los cinco minutos de mi prueba de juego, porque simplemente no estaba preparado para ello en absoluto. Prepárate para que te tomen por sorpresa. No lo querríamos de otra manera, ¿verdad?

Si pudiera regresar en el tiempo...

Aquí la paciencia es realmente una virtud. (Image credit: Supermassive Games)

Directive 8020 introduce una nueva función que podría darte cierta tranquilidad si eres de esas personas que se encariñan con los personajes de los videojuegos. «Turning Points» es una novedad muy valiosa en el juego que te permite rebobinar tus decisiones, de forma similar a lo que ocurre en Life is Strange.

Le pregunté al productor ejecutivo Dan McDonald sobre la decisión de incluir «Turning Points», y me respondió: «Sabemos que muchos de nuestros jugadores, la primera vez que juegan, quieren mantener a todos con vida. Y puede ser realmente desalentador cuando te equivocas y tu personaje favorito muere.

«Si bien queremos que experimentes esa pérdida —de hecho, una de mis cosas favoritas es hacer llorar a los jugadores, además de darles un susto—, también queremos que juegues un juego que desees experimentar. Así que, si quieres poder retroceder y deshacerlo, queremos permitirte hacerlo y dejar que vivas el juego como tú quieras».

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Esto puede calmar tus preocupaciones, pero si los «Turning Points» te resultan frustrantes, puedes seguir adelante con tu decisión, por muy dolorosa que sea. Incluir esta opción mantiene a todos contentos, dándote una segunda oportunidad, pero solo si tú lo deseas.

Cuando jugué a Directive 8020, viví uno de los capítulos más estresantes del juego, en el que hay que adentrarse en los conductos de ventilación para localizar una amenaza. Te esperan espacios cerrados y un sinfín de sustos, y tendrás que mantener la calma si quieres salir de allí con vida.

No puedes salir de esta situación a tiros, pero sí tienes muchas herramientas a tu disposición. Piensa en juegos como Alien: Isolation o Amnesia: The Dark Descent en cuanto a cómo debes enfrentarte a la amenaza. El juego premia el sigilo, la paciencia y, sinceramente, también la creatividad. Si no tienes un arma, ¿cómo vas a mantenerte a salvo? Eso depende de ti.

Los personajes cuentan con una correa multifuncional que incluye una linterna montada en el hombro, un escáner que puede detectar dispositivos electrónicos o utilizarse para localizar a un alienígena, una «herramienta de cuña» que puede usarse para abrir una puerta como último recurso o para aturdir a un enemigo, un mensajero de texto y un control remoto que permite al jugador hackear computadoras a distancia. Tienes todo menos un arma, porque eso sería demasiado fácil.

Problemas de comunicación

A lo largo del juego podrás hablar con los personajes con frecuencia y modificar sus rasgos y recuerdos. Pero, ¿son realmente quienes dicen ser? (Image credit: Supermassive Games)

Dado que estás a bordo de una nave espacial, quizá no te sorprenda saber que hay un sistema de comunicaciones que te permite hablar con otros personajes. A lo largo del juego, puedes enviar mensajes de texto a los demás, que incluyen opciones que influirán en el juego, así que elige bien tus palabras.

Sin embargo, para mantener el interés, la amenaza alienígena es capaz de imitar a los humanos, por lo que no hay garantía de que estés hablando con quien crees. Ten cuidado de cuándo y dónde revelas información, ya que podría volverse en tu contra más adelante.

Como alguien a quien le encanta leer en los videojuegos, disfruté espiando las conversaciones de todos para ver cómo eran las dinámicas hasta ese momento. Aquí hay un elenco muy bien desarrollado, con temas como los lazos entre padre e hija que, si no tienes cuidado, podrías arruinar para siempre.

Las decisiones están por todas partes en este juego, al igual que las consecuencias de esas acciones. Te sientes sospechoso a cada paso, y hacía bastante tiempo que no me sentía tan estresado. Por cierto, eso es un gran cumplido.

Directive 8020 tiene todo lo que conoces y te encanta de Supermassive Games, además de algunas novedades divertidas. Ya sea que lo juegues solo o con un amigo, hay mucho para disfrutar aquí. Valió la pena la espera, y no puedo esperar a jugar la versión completa cuando salga el 12 de mayo de 2026 para PS5, Xbox Series X|S y PC.

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