Ghost of Yōtei Legends ya está disponible como DLC gratuito para todos los propietarios de Ghost of Yōtei

¡La espera terminó! Los jugadores de Ghost of Yōtei ya pueden disfrutar del DLC gratuito con un nuevo modo multijugador, Ghost of Yōtei Legends.

En este modo, los jugadores podrán formar equipo con amigos para enfrentar versiones monstruosas y sobrenaturales de los Yōtei Six.*

Legends se lanza con tres tipos de misiones. En las misiones de supervivencia, podrás formar equipo con hasta otros tres jugadores para derrotar oleadas de enemigos cada vez más difíciles en uno de cuatro mapas. En cada mapa lucharás por controlar territorios. Mientras controles una ubicación, podrás activar una bendición, que te otorgará una ventaja en combate. Pero si pierdes el control, desatarás una maldición, colocando a tu equipo en desventaja. Cada mapa contará con sus propias maldiciones y bendiciones únicas.

En las misiones de historia, te unirás a otro jugador para afrontar una serie de 12 misiones. Después de completar cada conjunto de tres misiones de historia, desbloquearás una incursión, que consiste en un asalto a gran escala para cuatro jugadores contra una fortaleza perteneciente a uno de los Yōtei Six. Cada incursión culminará con una batalla contra un jefe: una versión gigante y sobrenatural de la Araña, el Oni, el Kitsune o la Serpiente.

Sobre los otros miembros de los Yōtei Six, en abril se lanzará una Raid que pondrá a tu equipo a prueba definitiva, donde podrán enfrentarse al Dragón y al propio Lord Saito.**

En Ghost of Yōtei Legends, podrás jugar como una de cuatro clases: samurái, arquero, mercenario o shinobi. Aunque cualquier clase puede usar una katana y un arma a distancia, cada una destaca en distintos sistemas de armas y combate del juego, y puede desbloquear armaduras cosméticas únicas al completar hazañas durante la partida. El aamurái puede empuñar el ōdachi y tiene acceso a la mayor variedad de tipos de armas; el rquero puede usar el yari (lanza) además de portar un arma adicional a distancia; el mercenario tiene acceso a dos katanas y a diversas habilidades centradas en la utilidad; y el shinobi puede usar el kusarigama, así como un conjunto de habilidades enfocadas en el sigilo.

Además del botín que obtendrás al subir de nivel, también podrás conseguir armas y equipo legendarios al enfrentarte a desafíos de mayor dificultad. El modo fotografía también regresa para que captures momentos de acción junto a tu equipo mientras avanzan hacia los niveles más altos. Y si necesitas relajarte entre misiones, el nuevo lobby de Legends te permitirá practicar combate y tiro con arco, retar a tus amigos a una partida de Zeni Hajiki o intentar alcanzar la puntuación más alta en Bamboo Strike.