Ghost of Yōtei Legends ya está disponible como DLC gratuito para todos los propietarios de Ghost of Yōtei

Ghost of Yōtei
¡La espera terminó! Los jugadores de Ghost of Yōtei ya pueden disfrutar del DLC gratuito con un nuevo modo multijugador, Ghost of Yōtei Legends.

En este modo, los jugadores podrán formar equipo con amigos para enfrentar versiones monstruosas y sobrenaturales de los Yōtei Six.*

Legends se lanza con tres tipos de misiones. En las misiones de supervivencia, podrás formar equipo con hasta otros tres jugadores para derrotar oleadas de enemigos cada vez más difíciles en uno de cuatro mapas. En cada mapa lucharás por controlar territorios. Mientras controles una ubicación, podrás activar una bendición, que te otorgará una ventaja en combate. Pero si pierdes el control, desatarás una maldición, colocando a tu equipo en desventaja. Cada mapa contará con sus propias maldiciones y bendiciones únicas.

En las misiones de historia, te unirás a otro jugador para afrontar una serie de 12 misiones. Después de completar cada conjunto de tres misiones de historia, desbloquearás una incursión, que consiste en un asalto a gran escala para cuatro jugadores contra una fortaleza perteneciente a uno de los Yōtei Six. Cada incursión culminará con una batalla contra un jefe: una versión gigante y sobrenatural de la Araña, el Oni, el Kitsune o la Serpiente.

Sobre los otros miembros de los Yōtei Six, en abril se lanzará una Raid que pondrá a tu equipo a prueba definitiva, donde podrán enfrentarse al Dragón y al propio Lord Saito.**

Antonio Quijano
Editor