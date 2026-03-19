Ubisoft continúa con su programa de recorte de gastos al eliminar más de 100 puestos de trabajo y poner fin al desarrollo de videojuegos en su estudio Red Storm Entertainment

Ubisoft ha despedido a 105 empleados de su estudio dedicado a Tom Clancy, Red Storm Entertainment

La empresa también ha suspendido el desarrollo de videojuegos en el estudio

Una fuente de Ubisoft afirmó que los recortes de personal forman parte de las medidas de reducción de costos que está llevando a cabo la empresa

Según se ha informado, Ubisoft ha puesto fin al desarrollo de videojuegos en su estudio de Tom Clancy, Red Storm Entertainment, y ha despedido a más de 100 empleados.

Según GamesIndustry.biz, una fuente familiarizada con la situación informó al medio que Ubisoft ha recortado un total de 105 puestos de trabajo en el estudio de Carolina del Norte y ha decidido cesar el desarrollo de videojuegos.

Se dice que el estudio permanecerá abierto, pero que los empleados que se queden trabajarán principalmente en el motor Snowdrop de Ubisoft, que se utilizó para la serie The Division, Avatar: Frontiers of Pandora y Star Wars Outlaws, así como en TI y relaciones con los clientes.

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Red Storm fue fundado en 1996 y es conocido por trabajar en juegos de la franquicia de Tom Clancy, incluyendo la serie Tom Clancy's Ghost Recon, varios de los títulos originales de Rainbow Six, XDefiant y Assassin's Creed Nexus VR.

Más recientemente, trabajó en el juego cancelado Splinter Cell VR y en The Division Heartland, que también fue cancelado en 2024.

Una fuente de Ubisoft afirmó que los despidos en Red Storm forman parte de los esfuerzos continuos de la empresa por reducir costos y que a los afectados se les ofrecerá apoyo, incluyendo indemnizaciones por despido.

Esta es la tercera ronda de despidos que afecta a Red Storm en tres años. En agosto de 2024, 45 empleados perdieron sus puestos de trabajo en Ubisoft San Francisco y Red Storm, seguidos por 19 empleados en julio de 2025.

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Estos últimos despidos se suman a los 71 recortes de empleo en Ubisoft Halifax, el estudio de juegos para dispositivos móviles de la empresa, así como a los 60 puestos de trabajo en la desarrolladora europea RedLynx en octubre de 2025.

A principios de este año, Ubisoft eliminó 55 puestos de trabajo en su estudio de The Division, Massive Entertainment, y en Ubisoft Estocolmo.

Además, en febrero despidió a 40 empleados de Ubisoft Toronto, el estudio responsable de Watch Dogs, Far Cry 6 y el remake de Splinter Cell. Esto se produjo tras la cancelación del remake de Prince of Persia: Las Arenas del Tiempo y de otros cinco juegos aún sin revelar, además del retraso de otros siete.

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