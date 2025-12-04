Sony anuncia su colaboración con Bad Robot Games para producir y publicar un nuevo shooter cooperativo para cuatro jugadores del director de Left 4 Dead

Sony ha anunciado una nueva colaboración con Bad Robot Games

La empresa producirá y publicará el nuevo juego del estudio, un shooter cooperativo para cuatro jugadores dirigido por Mike Booth, director de Left 4 Dead

El juego se está desarrollando para PS5 y PC

La compañía ha compartido la noticia en un nuevo comunicado de prensa hoy, confirmando que Bad Robot Games está desarrollando actualmente un shooter cooperativo para cuatro jugadores, aún sin anunciar, dirigido por Mike Booth, de Left 4 Dead, para PlayStation 5 y PC.

«La asociación con Sony Interactive Entertainment nos permite dar vida a nuestra nueva propiedad intelectual, con una visión expansiva para este nuevo universo», ha declarado Anna Sweet, directora ejecutiva de Bad Robot Games.

«Con el apoyo de PlayStation, esperamos ofrecer una experiencia audaz e innovadora que sea realmente especial para los jugadores. No podría estar más emocionada de que Mike Booth esté al frente de la creatividad, creando una aventura cooperativa que dará lugar a momentos inolvidables con los amigos».

Bad Robot Games es una división de Bad Robot, la productora de cine, televisión y teatro fundada por el cineasta J. J. Abrams, y ha trabajado anteriormente en la serie interactiva en streaming Silent Hill Ascension, que se estrenó en 2023.

«Estamos muy impresionados con el talento que Bad Robot Games ha reunido en su estudio y estamos encantados de asociarnos con ellos para ayudar a producir y publicar su próximo juego», afirmó Christian Svensson, vicepresidente y director de iniciativas estratégicas y proyectos de contenido 2P/3P de Sony.

Su singular voz creativa y su pasión por innovar en todas las formas de entretenimiento interactivo encajan a la perfección con la misión de SIE de crear experiencias que lleguen al corazón de los jugadores. Estamos deseando que los jugadores se adentren en el mundo que han creado.

