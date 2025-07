Se están produciendo más despidos en Xbox

El desarrollador de Perfect Dark, The Initiative, ha sido eliminado, además de otras cancelaciones y recortes de juegos

El CEO de Microsoft Gaming, Phil Spencer, dijo que Xbox "nunca ha parecido más fuerte" en un correo electrónico al personal.

¿Xbox en crisis después de todas las malas noticias de la primera semana de julio de 2025?

El CEO de Microsoft Gaming, Phil Spencer, afirmó que la “plataforma, hardware y hoja de ruta de juegos de Xbox nunca habían sido más sólidas”, en medio de cierres de estudios, cancelaciones de juegos y despidos generalizados.

Según informó Bloomberg, la división de videojuegos de Microsoft ha sido afectada por importantes recortes de personal. Esto incluye despidos en el desarrollador de juegos móviles King, ZeniMax, Rare, Halo Studios y Turn 10 Studios.

El próximo juego de Rare, Everwild, aparentemente ha sido cancelado, al igual que un juego no anunciado del estudio ZeniMax Online Studios, responsable de The Elder Scrolls Online. El reinicio de Perfect Dark también ha sido cancelado, y el estudio encargado del proyecto, The Initiative, ha sido cerrado.

En un correo enviado al personal, Spencer explicó que estas decisiones tenían como objetivo “posicionar al área de gaming para un éxito duradero y permitirnos enfocarnos en áreas de crecimiento estratégico”, además de “aumentar la agilidad y eficacia” en general.

“Reconozco que estos cambios llegan en un momento en el que tenemos más jugadores, juegos y horas de juego que nunca antes. Nuestra plataforma, hardware y hoja de ruta de juegos nunca se han visto más sólidas. El éxito que estamos viendo actualmente se basa en decisiones difíciles que tomamos en el pasado”, añadió.

Estas “decisiones difíciles” presumiblemente incluyen los cierres de estudios y despidos previos, como los de Arkane Austin, Alpha Dog Games, Roundhouse Games y Tango Gameworks el año pasado.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

“Debemos tomar decisiones ahora para asegurar el éxito en los próximos años, y una parte clave de esa estrategia es tener la disciplina para priorizar las oportunidades más fuertes. Vamos a proteger lo que está funcionando bien y concentrar esfuerzos en las áreas con mayor potencial, mientras cumplimos con las expectativas que la compañía tiene para nuestro negocio. Este enfoque enfocado significa que podremos ofrecer juegos y experiencias excepcionales para los jugadores durante generaciones.”