¡Adiós al reboot de Perfect Dark! Xbox cancela el proyecto y cierra el estudio desarrollador

(Crédito de imagen: The Initiative)

¿Eres de los que esperaba con emoción el reboot de Perfect Dark? De ser así, te tenemos malas, pésimas, horrorosas noticias, pues Xbox ha cancelado el proyecto, pero no solo eso, también cerró el estudio desarrollador.

De acuerdo con el medio VGC, esto se confirmó en un comunicado/correo donde Matt Booty de Xbox Game Studios mencionó que las decisiones: “reflejan un esfuerzo más amplio para ajustar las prioridades y enfocar los recursos para preparar a nuestros equipos para un mayor éxito dentro de un panorama industrial cambiante”.

Sin duda, se trata de una noticia hasta cierto punto "sorpresiva" ya que habíamos tenido varias actualizaciones sobre el reboot de Perfect Dark. Incluyendo un gameplay revelado el año pasado.

Por otro lado, The Initiative, es un estudio con sede en Santa Mónica, California, fundada en 2018 por el exdirector de Crystal Dynamics, Darrell Gallagher, junto con un grupo de desarrolladores veteranos. Además, Perfect Dark sería el primer título del estudio.

En cuanto al cierre The Initiative, Windows Central comparte el mensaje que les llegó a empleados del estudio, en el que se menciona lo siguiente:

"Tras la nota de Phil, quiero compartir más sobre los cambios en las unidades de negocio de Estudios.

Hemos decidido detener el desarrollo de Perfect Dark y Everwild, así como liquidar varios proyectos no anunciados de nuestra cartera. Como parte de esto, cerraremos uno de nuestros estudios, The Initiative. Estas decisiones, junto con otros cambios en nuestros equipos, reflejan un esfuerzo más amplio por ajustar prioridades y concentrar recursos para que nuestros equipos alcancen un mayor éxito en un panorama industrial en constante evolución. No tomamos estas decisiones a la ligera, ya que cada proyecto y equipo representa años de esfuerzo, imaginación y compromiso.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Nuestra estrategia general de portafolio se mantiene inalterada: crear juegos que entusiasmen a nuestros jugadores, seguir expandiendo nuestras franquicias más importantes y crear nuevas historias, mundos y personajes. Tenemos más de 40 proyectos en desarrollo activo, un impulso constante en el lanzamiento de títulos este otoño y una sólida cartera de proyectos de cara a 2026.

Para aquellos directamente afectados, estamos trabajando en estrecha colaboración con el departamento de Recursos Humanos y el liderazgo del estudio para brindar apoyo, que incluye indemnización por despido, asistencia en la transición profesional y, cuando sea posible, oportunidades para explorar roles en otros equipos.

A todos en nuestros estudios: gracias. Su creatividad y resiliencia siguen definiendo quiénes somos. Creo en la fuerza de nuestros equipos y en el rumbo que estamos tomando en el futuro".

- Matt Booty, Xbox Game Studios