NetEase Games emitió un comunicado sobre los despidos de Marvel Rivals, citando "razones de organización"

Hace dos días, el desarrollador de Marvel Rivals, NetEase Games, despidió a un número no especificado de empleados de su equipo de diseño de Seattle.

Entre ellos se encontraba uno de los directores del juego, Thaddeus Sasser, que publicó información sobre los despidos en su página de LinkedIn . "Mi equipo estelar y talentoso acaba de ayudar a crear una nueva franquicia increíblemente exitosa", afirmó.

"... ¡y los acaban de despedir!". Luego explicó su deseo de ayudar al personal afectado a encontrar nuevos trabajos, destacando las contribuciones del ex diseñador de niveles Garry McGee.

Los despidos parecen ciertamente inesperados, en gran parte gracias al aparente éxito masivo de Marvel Rivals. Obtuvo una alta calificación en nuestra reseña, con elogios por su impresionante lista de héroes variados y su factor de diversión en general. Ha sido un pilar de las listas de Steam desde su lanzamiento el 6 de diciembre de 2024.

NetEase comentó los despidos en una declaración a PCGamer , afirmando que se realizaron "para ajustar la estructura del equipo de desarrollo de Marvel Rivals por razones organizativas y para optimizar la eficiencia del desarrollo del juego".

También afirmó que el equipo de desarrollo principal, que se encuentra en China, todavía está "plenamente comprometido a ofrecer una experiencia excepcional" con "nuevos personajes de superhéroes, mapas, características y contenido" en camino.

NetEase también realizó recortes en sus otros estudios occidentales durante el año pasado. Esto incluyó dejar de financiar el estudio recientemente fundado Worlds Untold, el cierre de Jar of Sparks y despidos importantes en el desarrollador de Visions of Mana, Ouka Studios. Esto podría sugerir que la empresa está planeando cambiar su enfoque más hacia sus desarrolladores chinos.

