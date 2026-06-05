El "Future Game Show Summer Showcase" se transmite mañana y ofrecerá un avance más detallado de "Exodus", además de revelar nuevos tráilers y anuncios de videojuegos

"Future Game Show Summer Showcase" se transmitirá el 6 de junio

El programa incluirá nuevos tráilers de más de 40 juegos que saldrán próximamente

Tras el programa principal, se ofrecerá un avance más detallado de la jugabilidad de Exodus

La edición anual del Future Game Show Summer Showcase está a punto de comenzar y, además de nuevos tráilers y anuncios de juegos, este año se presentará un avance especial y extendido de Exodus.

Para prepararte para el evento, aquí tienes todo lo que necesitas saber sobre el Future Game Show Summer Showcase, incluyendo cuándo y cómo verlo, y qué juegos podrás encontrar.

Inicio

El Future Games Show Summer Showcase vuelve el sábado 6 de junio a las 12:00 p. m. PT / 3:00 p. m. ET / 8:00 p. m. BST / 9:00 p. m. CEST.

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El programa será presentado por la actriz Alix Wilton Regan, mejor conocida por su papel en Dragon Age: Inquisition, Cyberpunk 2077 y el próximo Tomb Raider: Legacy of Atlantis, y por Troy Baker, estrella de The Last of Us, Death Stranding e Indiana Jones and the Great Circle.

¿Dónde ver?

Podrás ver la presentación en los canales oficiales de Future Game Show en Twitch, YouTube, X / Twitter, y TikTok, así como Steam, Epic Games Store, Facebook y otras plataformas.

Al igual que en la mayoría de las presentaciones de videojuegos, esperamos que la transmisión comience con una cuenta regresiva de hasta 30 minutos antes, por lo que te recomendamos que te conectes un poco antes de que empiece oficialmente.

¿Qué esperar?

La edición de este año contará con 10 estrenos mundiales, demos exclusivas de juegos, entrevistas con desarrolladores y nuevos tráilers de más de 40 juegos que saldrán próximamente, incluidos algunos de los títulos más esperados de lo que queda de año.

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Entre los juegos ya confirmados se encuentran el juego de terror para un jugador de IllFonic, *Halloween: The Game*, que se lanzará el 8 de septiembre, así como un nuevo tráiler del shooter táctico en primera persona de Team 17, *WARDOGS*.

También se presentará un nuevo tráiler de jugabilidad de Annimo, un nuevo juego de rol (RPG) de mundo abierto en el que hay que capturar criaturas; el anuncio de la fecha de lanzamiento del juego de terror psicológico en primera persona Don't Fret; un nuevo tráiler de jugabilidad del RPG de terror The Pines; y mucho más.

FGS Live desde Los Ángeles seguirá inmediatamente al Summer Showcase y contará con aún más estrenos mundiales y tráilers exclusivos, así como noticias e entrevistas adicionales, incluyendo a Perfect Garbage, el desarrollador del muy esperado juego de simulación de granja y misterio de asesinatos, Grave Seasons.

Los espectadores podrán disfrutar de un nuevo tráiler de juego del roguelite de terror Shark Dentist, nuevas imágenes de juego del shooter por equipos Terminal War y una revelación del juego de rol de acción y aventura Alkahest.

Además, los fans también podrán disfrutar de una revelación de juego dedicada y extendida de Exodus, el próximo juego de rol de acción y aventura de ciencia ficción de Archetype Entertainment, cuyo lanzamiento está previsto para 2027.

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