Anuncian los nominados a los premios BAFTA de videojuegos 2026

Se anunciaron los nominados a los premios BAFTA de videojuegos de 2026.

Clair Obscur: Expedition lidera con 12 nominaciones en 17 categorías.

Dispatch, Ghost of Yotei y Death Stranding 2: On the Beach también están nominados con nueve, ocho y siete premios respectivamente.

BAFTA ha anunciado las nominaciones para la 22ª edición de los Premios BAFTA de Videojuegos 2026, que premian un total de 42 juegos en 17 categorías.

Entre los 42 juegos, Clair Obscur: Expedition 33 de Sandfall Interactive es el que más premios recibe, con 12 nominaciones en categorías como Mejor Juego, Juego Debut, Diseño de Juego, Narrativa y más.

Dispatch, la comedia de superhéroes ambientada en el lugar de trabajo de Adhoc Studio, que estuvo notablemente ausente de los Game Awards del año pasado a pesar de ser uno de los favoritos entre los jugadores, le sigue Clair Obscur con nueve nominaciones, seguido de Ghost of Yotei con ocho, Death Stranding 2: On the Beach con siete, seis para Indiana Jones and the Great Circle y cinco para Arc Raiders .

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Nueve de los doce nominados en las categorías de interpretación reciben su primera nominación a los premios BAFTA, entre ellos Ben Starr, Charlie Cox, Jennifer English y Kirsty Rider por Clair Obscur: Expedition 33, Aaron Paul y Jeffrey Wright por Dispatch, Erika Ishii por Ghost of Yōtei, Tom McKay por Kingdom Come: Deliverance II y Alix Wilton Regan por Lies of P: Overture .

Un total de 17 estudios están nominados por primera vez este año, seis de ellos en la categoría de Mejor Juego Debut. Además de los juegos destacados, otros títulos que optan a un BAFTA son Atomfall, Ball x Pit, Battlefield 6, Blue Prince, Donkey Kong Bananza , Elden Ring Nightreign, Hades 2, Helldivers 2, Kingdom Come: Deliverance 2 y muchos más.

«Las nominaciones de hoy reconocen 42 juegos excepcionales que destacan lo mejor de la industria mundial de los videojuegos», declaró Tara Saunders, presidenta del Comité de Juegos de la BAFTA. «Las nominaciones de este año reflejan una industria en plena transformación, con una vibrante combinación de estudios consolidados junto a una amplia gama de estudios independientes, y varios equipos de desarrollo que reciben nominaciones por primera vez».

«La excepcional maestría, el arte y la innovación que hay detrás de estos títulos son evidentes. Una nominación es un logro extraordinario, y extiendo mis más sinceras felicitaciones a todos los nominados por su innovación, su arduo trabajo y su perseverancia.»

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Este año, la ceremonia anual tendrá lugar en el Queen Elizabeth Hall, Southbank Centre, Londres, el 17 de abril de 2026, pero los aficionados podrán seguir la retransmisión en directo a través del canal de YouTube de la BAFTA .

Puedes consultar la lista completa de nominados en la página web de BAFTA .