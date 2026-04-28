"Final Fantasy XIV" por fin llega a Switch 2 justo a tiempo para la expansión "Evercold", pero tendrás que comprar una suscripción aparte aunque juegues en otra plataforma

La próxima expansión de Final Fantasy XIV Online, Evercold, se lanzará en enero de 2027

El MMORPG también llegará a Nintendo Switch 2 en agosto

Los suscriptores actuales deberán pagar una suscripción aparte para jugar en Switch 2

¡Atención! Square Enix anunció Evercold, la sexta expansión de Final Fantasy XIV Online, la cual llegará en enero de 2027 con la versión para Nintendo Switch 2, aunque no todo son buenas noticias.

La noticia proviene del FF14 NA FanFest, donde el productor y director del juego, Naoki «Yoshi-P» Yoshida, presentó el primer tráiler de Evercold. Esto marcará el inicio de una nueva era con el arco narrativo «Godless Realms Saga», tras la conclusión de la saga Hydaelyn-Zodiark del juego.

Yoshi-P también anunció que el aclamado juego de rol multijugador masivo en línea (MMORPG) finalmente llegará a Switch 2 en agosto.

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Sin embargo, aunque los jugadores no necesitarán adquirir una suscripción a Nintendo Switch Online para jugar, sí deberán comprar una suscripción independiente a FF14, incluso si ya juegan en otra plataforma.

Esto significa que, si estás jugando en PC, PlayStation o Xbox con una suscripción, aún así tendrás que pagar una suscripción en Switch 2. Así que, en esencia, estarás pagando el doble si quieres jugar sobre la marcha.

FINAL FANTASY XIV: Evercold Teaser Trailer - YouTube Watch On

«Tras mantener conversaciones con Nintendo, se decidió que la versión para Switch 2 de Final Fantasy XIV requeriría una suscripción independiente», declaró Yoshi-P a través del traductor Michael-Christopher Koji Fox. «Insisto, esto se decidió tras muchos meses de conversaciones con Nintendo, y entiendo que se trata de un cambio respecto a cómo hemos hecho las cosas hasta ahora».

Aún no hay fecha de lanzamiento para la edición de Switch 2, pero Square Enix está planeando un período de acceso anticipado para probar la estabilidad del servidor antes de lanzar el juego completo.

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Además, Yoshi-P también reveló «Evangelion - Ghosts of Desire», la nueva serie de incursiones de alianza en colaboración con la exitosa serie de anime Neon Genesis Evangelion, que llegará junto con Evercold, así como algunos cambios masivos en la revisión del sistema de combate del MMO con la introducción de los modos «Reborn» y «Evolved».

El modo Reborn se basará en el sistema de combate actual y en la mecánica de las clases, mientras que el modo Evolved «pone mayor énfasis en la identidad de las clases», actualizando las rotaciones de combate y modificando algunas habilidades. Sin embargo, Evolved solo se aplicará a las clases existentes, no a las dos nuevas clases de tanque y DPS físico a distancia que llegarán con Evercold.

Las expansiones también renovarán la progresión de equipo con la «Actividad de aventurero», que pasará de ser un sistema de recompensas diario a uno semanal; ampliarán la personalización de personajes —aunque sin controles deslizantes para el trasero, según Yoshi-P—; aumentarán el nivel máximo de 100 a 110, y mucho más.

Además, con el lanzamiento del parche 7.5 hoy, la prueba gratuita del MMO se amplía para incluir Shadowbringers. Esto significa que todo el contenido hasta el parche 5.58 se ofrecerá sin costo adicional, incluyendo el juego base, A Realm Reborn, y las expansiones Heavensward, Stormblood y Shadowbringers.

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