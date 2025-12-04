Esto Pasa en PS5: Lo inesperado sucede en PS5… y ahora también en Xochimilco

PlayStation México llevó su universo al corazón cultural de la ciudad con una intervención sorprendente en el embarcadero de Cuemanco en Xochimilco, esto como parte de la campaña global "Esto pasa en PS5". Pero, ¿de qué se trata exactamente?

Muy sencillo, una trajinera tradicional emergiendo entre los enormes tentáculos de una criatura misteriosa, una manifestación fantástica que materializa en el mundo real la emoción inesperada que viven millones de jugadores en PlayStation 5.

La intervención forma parte de las activaciones globales que son parte de la campaña que celebra el quinto aniversario de la consola PS5, el cuál se inspira en las reacciones de asombro de los jugadores mientras jugaban la consola, captando el espíritu de estos momentos en donde las experiencias más inesperadas e inolvidables están en PS5.

Esto Pasa en PS5 cuenta 3 historias distintas: El Salto Más Grande de la Historia, La Captura Inesperada, y Problemas Cotidianos en Vehículos Extraordinarios, cada una de ellas capturan la esencia de esos instantes extraordinarios que hacen del juego una experiencia emocional y memorable, recordando que lo inesperado siempre está por suceder.

En México, el concepto de la captura inesperada cobra vida a través de la intervención de un ícono local profundamente ligado a la identidad cultural, fusionando tradición con imaginación y evocando el asombro que define la experiencia que solamente puede ocurrir en el universo de PlayStation.

La trajinera se convierte así en un punto de encuentro entre fantasía y cotidianidad. Los tentáculos que rodean la embarcación emergen como una presencia inesperada que sorprende a visitantes y habitantes de la zona, replicando esa sensación de descubrimiento, emoción y maravilla que distingue a los jugadores cuando viven momentos únicos dentro de PS5.

(Image credit: PlayStation)

Para PlayStation, estos cinco años de PS5 han redefinido la manera de jugar y conectar con los mundos digitales. Hoy, PlayStation rinde homenaje a esas experiencias únicas que los jugadores comparten cada día: reacciones de sorpresa, risas espontáneas, victorias épicas y descubrimientos que solo pueden suceder cuando se juega en PS5.

Con esta intervención en Xochimilco, PlayStation México reafirma su compromiso por conectar con sus jugadores desde la cultura, la imaginación y el poder narrativo que define a la consola.

Los visitantes podrán ver la trajinera a partir del 3 de diciembre y hasta el 13 de diciembre en el embarcadero de Cuemanco.