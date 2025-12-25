Este reemplazo para Switch 2 Joy-Con ya era mi accesorio más esperado, y ahora tendrá dos nuevas versiones, además de geniales bonificaciones por reservarlo

CRKD ha anunciado dos nuevas variantes de Nitro Deck 2.

Una de ellas es una edición limitada en colaboración con Limited Run Games.

Todos los pedidos anticipados de Nitro Deck 2 recibirán además algunas bonificaciones.

¡Es oficial! CRKD, marca de accesorios para videojuegos anunció dos nuevos modelos del próximo Nitro Deck 2, incluida una variante de colaboración de edición limitada, pero eso no es todo, también habrá bonitos regalos por reserva anticipada para los compradores de cualquier versión.

Aunque quizá te hayas perdido la noticia entre la avalancha de revelaciones que rodean a los Game Awards 2025, el Nitro Deck 2 se anunció oficialmente a principios de este mes. Se trata de la continuación de uno de los mejores accesorios para Nintendo Switch, rediseñado para la nueva Nintendo Switch 2.

Mitad base portátil y mitad mando, es un sustituto completo del Joy-Con 2 destinado a mejorar la experiencia de juego portátil con agarres más cómodos y joysticks mejorados. El modelo original recibió una puntuación excepcional de cinco sobre cinco en nuestra reseña del Nitro Deck, y el editor de hardware Rhys Wood lo calificó como «un accesorio esencial para Nintendo Switch».

Llevo años utilizándolo y esperaba con impaciencia una versión revisada para la última consola de Nintendo, así que estoy deseando tenerlo en mis manos cuando finalmente salga a la venta en la primavera (en EE. UU. y Reino Unido) de 2026.

Ahora los compradores tienen dos nuevas variantes que considerar al realizar sus pedidos por adelantado: una edición especial Fusion Limited Edition en colaboración con Limited Run Games y una edición Pal Grey de inspiración retro.

La edición limitada Fusion viene en una atractiva combinación de dos tonos, con la mitad del accesorio en azul transparente hielo y la otra mitad en púrpura transparente radiante. Este modelo es exclusivo de los sitios web de Limited Run Games y CRKD, y no estará disponible una vez que se cierre el plazo de preventa el 29 de marzo de 2026.

La edición Pal Grey se basa en la icónica combinación de colores gris de la Super Nintendo Entertainment System que se distribuyó en la región PAL (que incluye Europa).

Todas las reservas se están actualizando

Además de todo esto, cualquiera que haya realizado un pedido por adelantado o lo haga en el futuro obtendrá algunos bonos exclusivos gratuitos.

Estos bonos consisten en una insignia de microfibra con la marca Nitro Deck 2 y un pin de coleccionista Nitro Deck 2 Early Supporter. ¡Genial!

