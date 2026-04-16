¡Es oficial! Future Games Show Summer Showcase, el FGS Live y el PC Gaming Show serán en junio; el Showcase contará con "estrenos mundiales, tráilers exclusivos y lanzamientos sorpresa de demos"

El evento de videojuegos de verano de Future vuelve este verano con tres retransmisiones

El Future Games Show Summer Showcase y el FGS Live desde Los Ángeles se emitirán el 6 de junio

El PC Gaming Show está programado para el 7 de junio

Future ha anunciado el regreso del Future Games Show Summer Showcase, el FGS Live desde Los Ángeles y el PC Gaming Show para el mes de junio.

El primero en volver será el Future Games Show Summer Showcase, el 6 de junio a las 12:00 p. m. PDT / 3:00 p. m. EDT / 8:00 p. m. BST, que ofrecerá a los espectadores «estrenos mundiales, tráilers exclusivos y demos sorpresa de algunos de los estudios más emocionantes y creativos del mundo».

El FGS Live desde Los Ángeles, que será presentado por el equipo editorial de FGS, se transmitirá inmediatamente después del Summer Showcase y contará con aún más tráilers, así como análisis en profundidad de los juegos presentados en el evento principal y noticias de los eventos de verano.

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Por último, el PC Gaming Show se transmitirá el 7 de junio a las 12:00 p. m. PDT / 3:00 p. m. EDT / 8:00 p. m. BST y «tiene como objetivo celebrar la solidez y la profundidad de la plataforma de juegos más emocionante e innovadora del mundo».

Quienes lo vean podrán disfrutar de «más de 50 juegos para PC», incluyendo tráilers de estreno mundial, anuncios exclusivos, entrevistas con desarrolladores y novedades sobre juegos nuevos y próximos.

Todos los programas se pueden ver en las cuentas oficiales de YouTube, Twitch y X/Twitter de Future Games, así como en Steam.

El evento de junio es el primero de tres espectáculos previstos para 2026, y también está previsto que el PC Gaming Show Tokyo Direct y el PC Gaming Show: Most Wanted regresen más adelante en el año.

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Las tres presentaciones de verano del año pasado alcanzaron una audiencia combinada de 41,9 millones de visitas en directo y durante el fin de semana de estreno.

Algunos de los juegos más esperados de este año, desde grandes estudios AAA hasta desarrolladores independientes, podrían hacer su aparición, como Fable, cuyo lanzamiento está previsto para el otoño de 2026, Phantom Blade 0, The Expanse: Osiris Reborn, Grave Seasons y muchos más.

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