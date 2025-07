El próximo juego de Sony Santa Monica es supuestamente la "próxima gran cosa" del estudio

El periodista de Bloomberg Jason Schreier respondió a las especulaciones, afirmando que el nuevo juego del estudio no es una nueva IP, "pero podría parecerlo"

Schreier también afirmó que los rumores sobre el juego de ciencia ficción no son ciertos.

¿Están esperando un nuevo juego de Sony Santa Monica? De ser así, tal vez te decepciones un poco con la siguiente noticia, pues al parecer, la desarrolladora de God of War está trabajando en un próximo proyecto, pero no será una nueva IP, "pero podría parecerlo".

Así lo afirma el periodista de Bloomberg Jason Schreier (vía Eurogamer), que respondió a las especulaciones de ResetEra tras escribir inicialmente sobre el próximo proyecto del estudio.

"El juego de Cory Barlog es la próxima gran cosa de Sony Santa Monica", dijo Schreier. "La última vez que hablé con alguien sobre ello (hace uno o dos meses) iba viento en popa".

Tras compartir este chisme, los fans siguieron con la teoría de que el juego podría ser una nueva IP, algo que Schreier ha desmentido ahora.

"Lo diré de esta manera: no es una nueva IP, pero podría parecerlo", explicó Schreier. "Quizá por eso la gente está confundida. Por favor, no me hagáis más preguntas sobre esto: si acabo dando más información en algún momento en el futuro será en un artículo, no en un foro."

También se ha especulado a lo largo de los años con la posibilidad de que Cory Barlog, el director de God of War, vaya a crear un próximo juego de ciencia ficción en Sony Santa Monica, pero Schreier afirma que esto no es correcto

. "Y que lo de la ciencia ficción (que aparentemente la gente lleva años creyendo...) es una tontería", afirma.

Los rumores de que Sony Santa Monica estaba desarrollando una nueva IP surgieron el año pasado, pero no hay ninguna noticia oficial del estudio sobre en qué está trabajando actualmente.

Una tercera entrega de God of War también es una posibilidad, pero el estudio no ha confirmado si planea continuar la serie tras el lanzamiento de God of War Ragnarok en 2022.