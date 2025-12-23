El próximo juego de Legend of Zelda podría estar inspirado en Hyrule Warriors: Age of Imprisonment, sugiere el productor

El próximo juego principal de Zelda podría estar inspirado en Hyrule Warriors: Age of Imprisonment, de Koei Tecmo.

El productor de The Legend of Zelda, Eiji Aonuma, ha dado algunas pistas sobre el próximo juego de Zelda, afirmando que se ha inspirado en el spin-off de Koei Tecmo.

«La inspiración que hemos obtenido al colaborar con Koei Tecmo de esta manera podría reflejarse en el próximo Zelda que creemos», afirma Aonuma.

El productor de The Legend of Zelda, Eiji Aonuma, ha sugerido que la próxima entrega de la longeva serie se inspirará en Hyrule Warriors: Age of Imprisonment, de Koei Tecmo.

En una entrevista con la publicación japonesa 4Gamer (a través de VGC), Aonuma adelantó detalles sobre el próximo juego de Zelda y dijo que su equipo se ha inspirado en el título derivado de Nintendo Switch 2 de Koei Tecmo.

«Hyrule Warriors: Age of Imprisonment es el primer título de Zelda para Nintendo Switch 2», dijo Aonuma. «Para ser sinceros, queríamos ser nosotros quienes lanzáramos el "primero" (risas).

Aun así, la inspiración que hemos obtenido al colaborar con Koei Tecmo de esta manera puede que se refleje en el próximo Zelda que creemos. Esperamos que, al jugar a Hyrule Warriors: Age of Imprisonment, imaginen esas posibilidades y esperen con ansias nuestro Zelda».

Age of Imprisonment es el tercer juego de la serie Hyrule Warriors y narra los acontecimientos que conducen a The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. El juego anterior, Age of Calamity, también hace lo mismo al contar la historia de The Legend of Zelda: Breath of the Wild como precuela.

Nintendo no ha anunciado el tercer juego de su nueva serie Zelda, pero tengo curiosidad por ver si Aonuma utilizará la mezcla de mecánicas de acción de Age of Imprisonment como inspiración para la próxima entrega.

En la reseña de Hyrule Warriors: Age of Imprisonment publicada en TechRadar Gaming, el editor de hardware Rhys Wood calificó el juego como "una gran mejora con respecto a Age of Calamity", ya que ofrece "más personajes con movimientos interesantes, un rendimiento decente y una historia que no se limita a ser un escenario hipotético sin sentido".

