El próximo DLC de Los Sims 4 es una colaboración oficial con Bob Esponja

Electronic Arts ha presentado dos nuevos kits para Los Sims 4.

Ambos contienen artículos con temática de Bob Esponja.

El anuncio se produce junto con la presentación de un nuevo evento de inicio de sesión.

¡Atención! Electronic Arts reveló dos kits de contenido descargable (DLC) para "Los Sims 4", los cuales forman parte de su colaboración con Bob Esponja.

El primero es el kit «La casa de Bob Esponja» que, como su nombre indica, está repleto de objetos que te ayudarán a recrear la emblemática piña en la que vive Bob Esponja.

Entre los objetos más destacados se encuentran su televisor con forma de casco de buzo, su despertador con sirena (con sus auténticos efectos de sonido) y, por supuesto, su sofá inflable. Incluso tendrás tu propia caracola mágica, presumiblemente para que tus Sims la consulten en busca de orientación.

Estos artículos están pensados para Sims adultos, pero los niños tampoco se quedan atrás gracias al otro kit: el kit para la habitación infantil de Bob Esponja.

Este incluye artículos que se parecen más a productos del mundo real que a objetos del universo de la serie, como un juego de Krusty Krab, una cama con temática de Bob Esponja, un reloj de pared infantil de Gary el Caracol, por no mencionar los peluches de Bob Esponja, Patricio y Arenita.

Ambos kits saldrán a la venta el 4 de diciembre de 2025 y estarán disponibles por separado por 6,99 $ cada uno o juntos como parte de un paquete limitado de Bikini Bottom por 9,99 $. Esta última opción incluye tres artículos exclusivos de regalo: el parque infantil del Holandés Errante, la guitarra de Goofy Goober y el acuario de Conch Street, ¡pero tendrás que comprarlo antes del 3 de marzo de 2026!

La noticia llega junto con el anuncio de un nuevo evento de inicio de sesión de Bob Esponja llamado Deck the Palms. Inicia sesión entre el 16 de diciembre de 2025 y el 11 de enero de 2026 para desbloquear artículos exclusivos. Esto incluye incluso algunos artículos geniales con temática de Bob Esponja, como una receta de Krabby Patty para guardar bajo llave en la casa de tu Sim.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Parece la forma perfecta de disfrutar un poco de Bob Esponja sin tener que gastar dinero en el DLC.

Los Sims 4 ya está disponible como título gratuito para PC, Xbox One y PlayStation 4. También puedes jugarlo en Xbox Series X, Xbox Series S y PlayStation 5 gracias a la retrocompatibilidad.

Sigue a TechRadar en Google Noticias y añádenos como fuente preferida para recibir nuestras noticias, reseñas y opiniones de expertos en tus feeds. ¡Asegúrate de hacer clic en el botón «Seguir»!

Y, por supuesto, también puedes seguir a TechRadar en TikTok para recibir noticias, reseñas y unboxings en formato de vídeo, así como actualizaciones periódicas a través de WhatsApp.