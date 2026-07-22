Este popular juego de simulación cuenta con miles de reseñas positivas en Steam, y llegará a las consolas a finales de este mes

"Waterpark Simulator" saldrá del acceso anticipado el 31 de julio de 2026.

El juego también llegará a las consolas en esa fecha y no sufrirá un aumento de precio.

El lanzamiento se producirá junto con el lanzamiento de una gran actualización gratuita.

Un juego de simulación que se ha vuelto viral y que cuenta con miles de reseñas positivas llegará a las consolas a finales de este mes, el mismo día en que recibirá una gran actualización gratuita.

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Actualmente disponible en acceso anticipado, Waterpark Simulator ya ha sido descargado más de un millón de veces en Steam, donde cuenta con una calificación de "Extremadamente positivas" gracias a cientos de reseñas favorables de los jugadores.

Se trata de un peculiar simulador de gestión en primera persona que te pone al frente de la construcción y administración de tu propio parque acuático. Y, aunque el género de los simuladores suele estar lleno de propuestas poco elaboradas que buscan ganancias rápidas, este título ofrece una experiencia sorprendentemente completa y bien diseñada.

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Desde crear toboganes y piscinas hasta pintar superficies y colocar una enorme cantidad de objetos decorativos para que los visitantes disfruten, el juego ofrece todas las herramientas necesarias para construir el parque acuático de tus sueños. Lograr que el parque sea un éxito resulta muy satisfactorio, aunque gracias a su divertida física ragdoll, los errores pueden ser igual o incluso más entretenidos.

Es posible que ya hayas visto clips del juego en TikTok o Instagram Reels, ya que ha ganado gran popularidad entre los creadores de contenido. Incluso ha sido jugado por figuras como la popular VTuber Ironmouse.

Ahora, Waterpark Simulator finalmente llegará a PlayStation 5 y Xbox Series X|S con el lanzamiento de su versión 1.0 el próximo 31 de julio, actualización que también incorporará una gran cantidad de funciones solicitadas por la comunidad.

Entre las principales novedades se encuentran un modo cooperativo multijugador completo, un sistema dinámico de clima, un nuevo modo nocturno y un sistema de progresión completamente renovado.

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Lo mejor de todo es que el juego no aumentará de precio con el lanzamiento de su versión final. Continuará costando 12.99 dólares, 9.99 libras esterlinas o 17.95 dólares australianos, una decisión que, según Travis Richardson, cofundador de CayPlay Studios, es la forma en que el estudio quiere "dar las gracias" a los jugadores por su apoyo.

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