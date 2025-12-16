El director de Star Wars: Fate of the Old Republic, Casey Hudson, dice que no hay que preocuparse, el juego saldrá antes de 2030. "¡El juego saldrá antes de esa fecha!"

El director Casey Hudson afirma que Star Wars: Fate of the Old Republic (FOTOR) se estrenará antes de 2030

Hudson recurrió a X/Twitter para decirles a los fanáticos que no se preocupen por los rumores de "no hasta 2030".

El estudio detrás de FOTOR se fundó este año y el juego está en su fase inicial de desarrollo, pero Hudson dice que el juego saldrá antes de 2030.

El director de Star Wars: Fate of the Old Republic, Casey Hudson, aseguró a los fans que el juego se lanzará antes de 2030.

En caso de que te hayas perdido el anuncio en The Game Awards, Hudson, el director de la trilogía Mass Effect, regresa oficialmente a la galaxia de Star Wars con su nuevo juego, Fate of the Old Republic, el sucesor espiritual de Knights of the Old Republi .

Creado en colaboración con Lucasfilm Games y desarrollado por Arcanaut Studios, Fate of the Old Republic se encuentra actualmente en desarrollo temprano, lo que significa que aún no tenemos una fecha de lanzamiento, aunque muchos fanáticos esperan que sea un título de PlayStation 6.

Sin embargo, el periodista de Bloomberg Jason Schreier ha especulado en una publicación de BlueSky que una ventana de lanzamiento en 2030 es una "suposición optimista" y que podría ser un juego de PlayStation 7.

Debido al típico ciclo de desarrollo AAA y al hecho de que Arcanaut Studios se fundó en julio, parece que FOTOR tardará un tiempo en lanzarse.

Sin embargo, en una nueva publicación compartida en X/Twitter , Hudson les dijo a los fanáticos que no se preocuparan por los rumores de "no hasta 2030" y que el juego se lanzará antes de 2030.

"No se preocupen por los rumores de que 'no será hasta 2030'. El juego saldrá antes. ¡No me estoy haciendo más joven!", dijo el director.

Entonces, ¿2029? Aún falta mucho, pero en cualquier caso, estamos deseando que ya llegue.

Se dice que FOTOR no será una secuela directa o continuación de KOTOR de BioWare y será un juego de rol de acción (RPG) para un solo jugador basado en una narrativa en el que asumirás el papel de un usuario de la Fuerza en un viaje a través de una galaxia al borde del renacimiento.

Tras el anuncio del juego, Hudson dijo que trabajar en KOTOR fue "una de las experiencias definitorias" de su carrera y que con FOTOR, el equipo contará "una historia completamente nueva y diferente con todo lo que hemos aprendido desde entonces: crear una aventura sobre la elección, el destino y la lucha eterna entre la luz y la oscuridad".