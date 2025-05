El director de Far Cry 4 y Assassin's Creed 3 "odia" el sistema de "tarjetas llave" para Nintendo Switch 2: "Estamos perdiendo parte de lo que hacía especial a la empresa"

El director de Far Cry 4 y Revenge of the Savage Planet, Alex Hutchinson, cree que las Game Key Cards de Nintendo son "un poco cutres"

El director cree que Nintendo "se saldrá con la suya" por "el poder de la nostalgia en nuestro negocio"

Cree que "estamos perdiendo parte de lo que hacía especial al negocio"

¿Qué opinas del nuevo sistema de "tarjetas llave de juego/Game Key Cards" de Nintendo?

Alex Hutchinson, director de Far Cry 4 y Assassin's Creed 3, ha declarado que las polémicas tarjetas llave de Nintendo Switch 2 son "un poco cutres" o simples.

En una entrevista concedida a VideoGamer tras el lanzamiento de su nuevo juego, Revenge of the Savage Planet, Hutchinson ha afirmado que ve el atractivo de las descargas digitales como alguien que ha lanzado tanto juegos físicos como digitales, pero que no es fan del nuevo sistema de Nintendo.

"Es curioso que Nintendo se salga con la suya", afirma Hutchinson. "Demuestra el poder de la nostalgia en nuestro negocio: la forma en que se golpea a Microsoft frente a Nintendo no es la misma, sobre todo en Europa. Es como "oh, Nintendo lo está haciendo, está bien, no vamos a decir mucho".

"Lo odio", continuó. "Creo que es un poco cutre. No sé, siento que se está perdiendo algo de lo que hacía especial a este negocio. Intercambiar cartuchos de Game Boy en el colegio o, ya sabes, DS para el público moderno. Hay algo bonito en eso».

Las Game key Cards son "juegos" físicos de Switch 2 que contendrán una "clave" de descarga en el cartucho, pero no incluyen los datos completos del juego.

Mientras que los nuevos títulos de Switch 2 como Mario Kart World y Donkey Kong Bananza ofrecerán tarjetas de juego físicas estándar como la Switch original, algunos títulos de terceros como Star Wars Outlaws, Bravely Default: Flying Fairy HD Remaster, y más serán lanzamientos exclusivos de Game Key Card.

También hay rumores de que Elden Ring Tarnished Edition será una Game Key Card, así como The Duskbloods, pero tendremos que esperar y ver.

En caso de que te lo hayas perdido, Nintendo Switch 2 se lanza el 5 de junio de 2025 por 449,99 $ / 395,99 £ o 499,99 $ / 429,99 £ para el paquete Mario Kart World. Los pedidos anticipados en Reino Unido, Estados Unidos, México entre otros ya están disponibles.