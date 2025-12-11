Descubre los secretos de Hawkins (desde el aire): Ya disponible en Flight Simulator

¡Atención! Sobre todo si eres fan de Stranger Thing, pues Hawkins podría estar al descubierto desde el aire con "Flight Simulator"

Así como lo lees, pues un emprendedor local le dice a The Hawkins Post que este es el momento perfecto para lanzar algo “divertido, cultural y absolutamente nada sospechoso”.

Entra Hawkins Heli-Tours, el nuevo servicio de helicóptero que ofrece a los visitantes una vista aérea de los lugares más icónicos de nuestro pueblo. Un emprendimiento curiosamente oportuno para una ciudad en confinamiento que no permite turistas.

La compañía presume que puedes “elevarte al cielo para una experiencia increíble” sobre nuestro pedazo de pequeña ciudad estadounidense, con vistas como Palace Arcade y Family Video, nuestro acogedor mosaico de calles residenciales, o el siempre fotogénico Lovers Lake.

Detrás del proyecto está Murray Bauman, un rostro familiar para los locales, autoproclamado amante de la cultura y un hombre de, dependiendo de a quién se le pregunte, gran visión o un sentido del tiempo muy extraño…

“Pensé: ¿por qué no?”, dijo Bauman el reportero, ajustándose sus gafas aviador. “Nuestros cielos ya están llenos de más patrullas que una mala película de acción. Podríamos hacer que al menos una sea útil. Además, me gustan los helicópteros. Son… liberadores”.

Aun así, algunas cejas se han levantado…

Hawkins Heli-Tours opera un elegante Bell UH-1H “Huey”, un modelo que no es exactamente común en el turismo civil.

Residentes han susurrado sobre vuelos nocturnos, cargas extrañas e incluso rumores de… bueno, “intercambios inusuales” cerca del viejo camino del bosque o alrededor de la estación de radio. Bauman descarta inocentemente estas afirmaciones: “¿Contrabando? Por favor. ¡Esto no es Miami Vice!”

Sin embargo, la pregunta persiste. Con toques de queda en curso, patrullas incrementadas y el pueblo aún en cuarentena tras el incidente del año pasado, algunos se preguntan si la compañía es realmente un paseo escénico o la tapadera de algo más extraño que está ocurriendo sobre Hawkins.

Como suele decir el DJ local de SQWK: “El clima de hoy, 70 grados, soleado y con alta probabilidad de helicópteros sobrevolando”, así que, como siempre en nuestro pueblo: mantén los ojos en el cielo…

Experimenta Hawkins hoy en Microsoft Flight Simulator 2024 en Xbox Series X|S, Xbox on PC, PlayStation 5, Steam y Cloud.