Descubre los secretos de Hawkins (desde el aire): Ya disponible en Flight Simulator

Hawkins Heli-Tours llega a Microsoft Flight Simulator

(Crédito de imagen: Xbox)

¡Atención! Sobre todo si eres fan de Stranger Thing, pues Hawkins podría estar al descubierto desde el aire con "Flight Simulator"

Así como lo lees, pues un emprendedor local le dice a The Hawkins Post que este es el momento perfecto para lanzar algo “divertido, cultural y absolutamente nada sospechoso”.

Entra Hawkins Heli-Tours, el nuevo servicio de helicóptero que ofrece a los visitantes una vista aérea de los lugares más icónicos de nuestro pueblo. Un emprendimiento curiosamente oportuno para una ciudad en confinamiento que no permite turistas.

La compañía presume que puedes “elevarte al cielo para una experiencia increíble” sobre nuestro pedazo de pequeña ciudad estadounidense, con vistas como Palace Arcade y Family Video, nuestro acogedor mosaico de calles residenciales, o el siempre fotogénico Lovers Lake.

Detrás del proyecto está Murray Bauman, un rostro familiar para los locales, autoproclamado amante de la cultura y un hombre de, dependiendo de a quién se le pregunte, gran visión o un sentido del tiempo muy extraño…

Hawkins Heli-Tours opera un elegante Bell UH-1H “Huey”, un modelo que no es exactamente común en el turismo civil.

Residentes han susurrado sobre vuelos nocturnos, cargas extrañas e incluso rumores de… bueno, “intercambios inusuales” cerca del viejo camino del bosque o alrededor de la estación de radio. Bauman descarta inocentemente estas afirmaciones: “¿Contrabando? Por favor. ¡Esto no es Miami Vice!”

Como suele decir el DJ local de SQWK: “El clima de hoy, 70 grados, soleado y con alta probabilidad de helicópteros sobrevolando”, así que, como siempre en nuestro pueblo: mantén los ojos en el cielo…

Antonio Quijano
