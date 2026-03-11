Crimson Desert contará con tres modos gráficos en PlayStation y Xbox, incluido uno de alto rendimiento que ofrece una resolución 4K mejorada a 60 fps con trazado de rayos

Pearl Abyss ha revelado las especificaciones de Crimson Desert para PC y consolas.

La PS5 Pro ofrecerá el mejor rendimiento en consola, incluyendo 4K a 60 fps con trazado de rayos.

La versión para PC requiere una GPU AMD Radeon RX 9070 XT o Nvidia GeForce RTX 5070 Ti para un rendimiento Ultra.

Pearl Abyss finalmente ha revelado las especificaciones para PC y consolas de Crimson Desert antes del lanzamiento del juego este mes.

El juego de acción y aventura de mundo abierto está programado para salir al mercado el 19 de marzo y, sin embargo, hasta hace poco, Pearl Abyss solo había compartido imágenes del juego para PC, lo que llevó a los jugadores a mostrarse escépticos sobre el rendimiento de Crimson Desert en PlayStation y Xbox.

Ahora, tras meses de espera, el estudio ha compartido por fin un desglose detallado de lo que ofrecerá cada plataforma, incluidos los tres modos para PS5, PS5 Pro y Xbox Series X: Rendimiento, Equilibrado y Calidad. Xbox Series S solo tendrá los modos Rendimiento y Calidad.

Los jugadores de PS5 y Series X podrán disfrutar de 60 fps en el modo Rendimiento a 1080p con calidad de trazado de rayos baja, mientras que la versión PS5 Pro ofrecerá 60 fps con resolución 4K mejorada, PSSR (PlayStation Spectral Super Resolution) y trazado de rayos máximo.

La opción Equilibrado también ofrecerá una resolución 4K mejorada para las tres consolas a 40 fps, con trazado de rayos, pero a 48 fps para PS5 Pro.

March 10, 2026

En cuanto al modo Calidad, si quieres sacrificar el rendimiento a cambio de unos gráficos más bonitos, el juego ofrecerá una resolución mejorada de 4K/4K y 30 fps con trazado de rayos, con PS5 Pro con un ultra boost.

Xbox Series S es la más débil en cuanto a las características que ofrece. El modo Rendimiento está configurado a 720p a 40 fps con el trazado de rayos desactivado, mientras que el modo Calidad tiene 1080p y 30 fps sin trazado de rayos.

Los requisitos para PC de Crimson Desert también se han incluido en la publicación de hoy, en la que se pide a los jugadores que tengan una AMD Radeon RX 7700 XT o una Nvidia GeForce RTX 4070 con un AMD Ryzen 5 7600X o un Intel i5-12600K para jugar a 1440p y 60 fps.

Para disfrutar de una experiencia de rendimiento Ultra a 4K y 60 fps, se necesitará una AMD Radeon RX 9070 XT o una Nvidia GeForce RTX 5070 Ti, junto con un AMD Ryzen 7 7700X o un Intel i5-13600K.

Para los jugadores que utilicen el modo portátil en la ROG Xbox Ally, el modo Performance ofrecerá una resolución de 720p con FSR 3 Frame Generation a 40 fps, mientras que la ROG Xbox Ally X ofrecerá los tres modos a 1080p a 60, 40 y 30 fps, respectivamente.

Pearl Abyss respondió a los escépticos a principios de este mes, afirmando que «revelará información antes del lanzamiento para que la gente tenga tiempo suficiente para reservar el juego. Lo decimos abiertamente... ¿Nos dejan trabajar?».

Sin embargo, aparte de algunos fragmentos de imágenes de PlayStation en una publicación reciente del blog de PlayStation, el estudio aún no ha compartido ninguna imagen adicional de la consola junto con las especificaciones reveladas hoy.

