Xbox Game Pass amplía su catálogo esta semana con un montón de títulos nuevos, entre los que se incluye el recién estrenado Flock

Microsoft ha revelado la próxima tanda de títulos que llegarán a Xbox Game Pass esta semana.

Entre la colección de juegos que se incorporan al servicio de suscripción se encuentran Flock y Magical Delicacy, ambos lanzados hoy (16 de julio) y ya disponibles desde el primer día.

De la editorial Annapurna Interactive y el desarrollador Hollow Ponds, Flock es un juego cooperativo multijugador sobre la alegría de volar y coleccionar adorables criaturas voladoras con tus amigos.

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Magical Delicacy es otro juego independiente, esta vez de Whitethorn Digital, un juego de plataformas con arte pixelado y un toque mágico. Los jugadores deben cocinar alimentos mágicos a partir de una amplia colección de ingredientes en su propia tienda y, mientras exploran un pueblo desconocido, también tendrán la tarea de entregar sus creaciones a los habitantes del pueblo.

Los miembros de Game Pass también pueden esperar tres juegos más que llegarán a finales de esta semana, empezando por Flintlock: The Siege of Dawn el 18 de julio, un RPG de acción sobre matar dioses.

Dungeons of Hinterberg, que también se lanzará el 18 de julio, es otro colorido RPG de acción, mezclado con elementos de simulación social, y, por último, está Kunitsu-Gami: Path of the Goddess, un juego de acción y estrategia desarrollado y publicado por Capcom que se lanzará el 19 de julio.

Flintlock: The Siege of Dawn, Dungeons of Hinterberg y Kunitsu-Gami: Path of the Goddess estarán disponibles desde el primer día en Game Pass. A continuación puedes ver la lista completa de juegos que llegarán esta semana.

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Nuevos juegos que llegan a Xbox Game Pass:

Magical Delicacy (en la nube, consola y PC) - Ya disponible

Ya disponible Flock (en la nube, consola y PC) - Ya disponible

Ya disponible Flintlock: The Siege of Dawn (en la nube, PC y Xbox Series X|S) – 18 de julio

(en la nube, PC y Xbox Series X|S) – 18 de julio Dungeons of Hinterberg (nube, PC y Xbox Series X|S) – 18 de julio

(nube, PC y Xbox Series X|S) – 18 de julio Kunitsu-Gami: Path of the Goddess (nube, consola y PC) – 19 de julio

Al igual que con cada nueva incorporación, hay una serie de juegos que dejarán de estar disponibles a finales de mes. Los miembros pueden adquirirlos con hasta un 20% de descuento antes de que desaparezcan.

Títulos de Xbox Game Pass que dejarán de estar disponibles el 31 de julio: