Una filtración de GTA 6, supuestamente procedente de un antiguo animador de Rockstar, nos ofrece nuevos fragmentos de imágenes del juego
El alquiler de bicicletas vuelve a aparecer en las primeras escenas prototipo
- Ha habido otra filtración sobre Grand Theft Auto 6.
- Al parecer, proviene de un exanimador de Rockstar.
- El vídeo muestra un par de escenas que nos dan pistas sobre las próximas características, como estaciones de alquiler de bicicletas y la posibilidad de subir a las cajas de las camionetas
Si estás desesperado por conocer más filtraciones sobre GTA 6 —¿y quién no lo está a estas alturas?—, hemos encontrado lo que supuestamente son algunos de los primeros trabajos de animación del juego que proporcionan algunas pistas sobre sus posibles características.
GameRant se percató de que en Reddit se había publicado un video (de Vimeo), supuestamente una recopilación de demos de un animador que trabajaba para Rockstar y que realizó algunos prototipos para GTA 6.
Ese video ya ha sido retirado, pero no antes de que la demo fuera ampliamente documentada (y sin duda descargada para compartirla en otros sitios).
Muestra un par de escenas interesantes que arrojan luz sobre lo que podríamos ver en Grand Theft Auto 6, una de las cuales es Lucía (uno de los personajes principales) saltando desde el techo de un camión. Las animaciones indican que los jugadores podrían viajar en la caja de una camioneta pickup.
La otra pista que se da aquí es una escena animada en la que un personaje jugador utiliza una estación de alquiler de bicicletas, coge una bicicleta, se sube a ella, luego se baja y devuelve el vehículo a la estación. Eso sugiere que esta será una de las formas de moverse por Vice City en GTA 6.
¿Es auténtica esta filtración?
Es cierto que no son grandes avances, pero muchos jugadores están ansiosos por saber cualquier cosa sobre GTA 6. La expectación parece haber aumentado tras los dos grandes retrasos que ha sufrido la futura base de jugadores (lo que ha llevado a los jugadores a buscar una alternativa satisfactoria para saciar su sed de mundos abiertos mientras tanto).
¿Se trata de una filtración real? No lo sabemos con certeza, obviamente, pero sin duda parece una filtración auténtica, dado el formato del video y el hecho de que contiene otras escenas de animación de demostración de Red Dead Redemption 2 y Max Payne 3. También ha habido cierta prisa por retirarlo, y esa urgencia hace que parezca un adelanto legítimo del contenido inicial de GTA 6.
Si es así, por la forma en que ha sucedido, supongo que se trata de una filtración accidental de un vídeo de demostración que en realidad solo estaba destinado a posibles empleadores (como vídeo privado).
Quién sabe, en última instancia, pero incluso si pudiéramos estar seguros de que es auténtico, solo representa el trabajo inicial de GTA 6. Lo que significa que, aunque Rockstar pudiera haber planeado estaciones de alquiler de bicicletas y la posibilidad de subirse a la parte trasera de camionetas en ese momento, estas son ideas que podrían haberse abandonado desde entonces.
Por ahora, sin embargo, volvemos a esperar a que llegue noviembre de 2026, salvo que se produzcan más retrasos, y quizá a volver a ver los dos tráilers oficiales, que sabemos que son un adelanto de las maravillas que nos deparará el juego el año que viene.
