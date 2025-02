Se revelaron los detalles de las mejoras de Monster Hunter Wilds, para PS5 Pro

Capcom reveló los detalles de mejora de PS5 Pro para Monster Hunter Wilds.

Tras el Spotlight + Monster Hunter Wilds Showcase de Capcom de ayer, que ofreció un nuevo vistazo al próximo juego antes de su lanzamiento, la compañía ha proporcionado las características del sistema para PS5 Pro.

Se ha confirmado que la consola ofrecerá tres configuraciones de rendimiento, entre ellas Priorizar resolución, Equilibrado y Priorizar velocidad de cuadros. El trazado de rayos estará habilitado para las dos primeras, pero deshabilitado para la última, y ​​cada una de ellas tendrá una velocidad de cuadros diferente.

La resolución prioritaria ofrecerá 30 FPS, la equilibrada tendrá 40 FPS y la velocidad de cuadros prioritaria tendrá la más alta, 60 FPS. Sin embargo, se advierte que "la velocidad de cuadros puede disminuir en situaciones de alta carga de la consola".

Gracias a la tecnología de mejora de escala mediante IA de PS5 Pro, PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR), la calidad visual de Monster Hunter Wilds también se verá mejorada, manteniendo al mismo tiempo el rendimiento "para una imagen ultra fluida" al jugar.

Capcom también reveló los detalles sobre la segunda prueba beta abierta de Monster Hunter Wilds. Está previsto que comience el 6 de febrero y se extenderá durante dos fines de semana hasta el 16 de febrero.

Los jugadores que descarguen el cliente beta abierto podrán probar algunas de las características del juego con anticipación, incluido el Área de entrenamiento diseñada exclusivamente para jugar en solitario, lobbies privados y modo para un jugador en línea, e incluso enfrentarse al monstruo insignia Arkveld.

También se incluirá contenido de la prueba beta abierta anterior realizada en noviembre, incluido el creador de personajes, una prueba de historia y una cacería de Dogshagma.

Monster Hunter Wilds se lanzará el 28 de febrero para PS5, PS5 Pro, Xbox Series X, Xbox Series S y PC.

