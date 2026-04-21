CCXPMX26: Nintendo confirma su presencia con demos de Nintendo Switch 2
Nintendo lleva la magia del Nintendo Switch 2 a CCXPMX26
Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más.
You are now subscribed
Your newsletter sign-up was successful
Join the club
Get full access to premium articles, exclusive features and a growing list of member rewards.
¡Es oficial! Por tercer año consecutivo, Nintendo estará presente en CCXPMX26, uno de los eventos de cultura pop más importantes del mundo, el cual se llevará a cabo en Ciudad de México.
Después de dos años de participar con juegos de Nintendo Switch, Nintendo ofrecerá, por primera vez, demos de juegos para el Nintendo Switch 2 a las familias, fans de Nintendo y entusiastas de la cultura pop que visiten el stand de Nintendo en CCXPMX26. Los fans de Mario podrán jugar Mario Kart World, Mario Tennis Fever, el contenido adicional de Super Mario Bros. Wonder – Nintendo Switch 2 Edition + Meetup in Bellabel Park y Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2, odo como parte de la celebración del 40.º aniversario del personaje. Los asistentes también podrán disfrutar de Donkey Kong Bananza, EA Sports FC26, y los recientemente lanzados Tomodachi Life: Living the Dream, and Pokémon Pokopia.
Además, en el stand de Nintendo, los visitantes podrán tomarse fotos con Mario, Luigi y Donkey Kong.El artículo continúa a continuación.
El check-in de My Nintendo estará disponible en el stand de Nintendo; todas las personas que cuenten con una cuenta Nintendo podrán obtener una bolsa de regalos (swag bag) de Nintendo Switch 2 hasta agotar existencias.
Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más.