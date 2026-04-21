CCXPMX26: Nintendo confirma su presencia con demos de Nintendo Switch 2

¡Es oficial! Por tercer año consecutivo, Nintendo estará presente en CCXPMX26, uno de los eventos de cultura pop más importantes del mundo, el cual se llevará a cabo en Ciudad de México.

Después de dos años de participar con juegos de Nintendo Switch , Nintendo ofrecerá, por primera vez, demos de juegos para el Nintendo Switch 2 a las familias, fans de Nintendo y entusiastas de la cultura pop que visiten el stand de Nintendo en CCXPMX26. Los fans de Mario podrán jugar Mario Kart World , Mario Tennis Fever , el contenido adicional de Super Mario Bros. Wonder – Nintendo Switch 2 Edition + Meetup in Bellabel Park y Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 , odo como parte de la celebración del 40.º aniversario del personaje. Los asistentes también podrán disfrutar de Donkey Kong Bananza , EA Sports FC26 , y los recientemente lanzados Tomodachi Life: Living the Dream , and Pokémon Pokopia .

Además, en el stand de Nintendo, los visitantes podrán tomarse fotos con Mario, Luigi y Donkey Kong.

El artículo continúa a continuación.

El check-in de My Nintendo estará disponible en el stand de Nintendo; todas las personas que cuenten con una cuenta Nintendo podrán obtener una bolsa de regalos (swag bag) de Nintendo Switch 2 hasta agotar existencias.