Capcom Spotlight revela novedades de Pragmata, Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection y más

¿Te lo perdiste? Capcom Spotlight tuvo una nueva presentación llena de sorpresas sobre varios títulos que llegan próximamente. ¿Estás listo para conocer todos los detalles?

El show presentó un nuevo vistazo a PRAGMATA™ con una fecha de lanzamiento actualizada, un tráiler animado completamente nuevo que se estrenará próximamente para Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection con detalles sobre el contenido descargable y actualizaciones sobre Mega Man™: Dual Override y Mega Man Star Force™ Legacy Collection. El evento también destacó las celebraciones del 30º aniversario de Resident Evil, la llegada de Alex a Street Fighter 6, ¡y mucho más!

¡Hack completado! PRAGMATA adelanta la fecha de lanzamiento

La larga espera para PRAGMATA está a punto de terminar, pero Capcom ha tenido que actualizar la fecha de lanzamiento del juego por última vez. La aventura de acción y ciencia ficción llegará a PlayStation®5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch™ 2 y PC a través de Steam el 17 de abril de 2026*, ¡una semana antes de lo previsto!

Un nuevo tráiler también exploró lugares nunca antes vistos dentro del escenario lunar de PRAGMATA. Estos niveles incluyen la superficie de la Luna y un exuberante sector similar a un invernadero dentro de la estación, donde nuevos y formidables enemigos esperan a Hugh y Diana mientras luchan por escapar y regresar a la Tierra.

Las imágenes también presentan nuevos elementos que se encuentran dentro del Refugio. En esta base de operaciones, Hugh y Diana conocen a Cabin, un robot de apoyo autónomo que ayuda con diversas funciones del Refugio. Entre ellas se encuentra el Cabin Stamp Club, donde se pueden canjear las monedas Cabin por recompensas del tablero de sellos, con bonificaciones adicionales por completar filas. Cabin también permite a los jugadores cambiar la música de fondo del Refugio a través de su rockola, con más pistas disponibles a medida que los jugadores avanzan en el juego. Este refugio seguro es también el lugar donde los jugadores pueden equiparse con artículos cosméticos y disfrutar de extras como los que se encuentran en la Edición Deluxe y su Pack variado del Refugio, que incluye trajes adicionales, un aspecto para armas, gestos de Diana, más música del Refugio y una colección de ilustraciones.

Las reservas de PRAGMATA ya están disponibles e incluyen como regalo un traje Neo Bushido con temática samurái para Hugh y un traje Neo Kunoichi inspirado en los ninjas para Diana. Los jugadores también pueden disfrutar hoy mismo de la emocionante y única jugabilidad del juego con la demo PRAGMATA Sketchbook. Esta demo gratuita ya está disponible en PlayStation Store, Nintendo eShop, Xbox Store y Steam.

Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection revela nuevos tráilers, contenido DLC adicional y mucho más

Antes del inminente lanzamiento de Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection el 13 de marzo, Capcom ha publicado el tráiler de lanzamiento, que ofrece un resumen dramático de la apasionante historia, y ha anunciado un tráiler animado especial que ofrece una visión más amplia de la infancia del protagonista y su viaje para convertirse en un Ranger antes de los acontecimientos del próximo juego de rol.

En Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection, los jugadores tratarán de descubrir la verdad que se esconde tras una inminente crisis medioambiental llamada Asolación Cristalina, que lleva a dos países por el camino de la destrucción. La última entrega de la serie Monster Hunter Stories llegará a Nintendo Switch 2, PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC a través de Steam, y se basa en la querida fórmula de los juegos de rol por turnos de la serie, con nuevas mejoras.

Para tener una idea de esta aventura, los jugadores pueden descargar ahora la versión de prueba y disfrutar del primer capítulo del juego, además de transferir los datos guardados al juego completo cuando se lance. Al vincular los datos guardados de determinados títulos de Monster Hunter™, se desbloquean bonificaciones de armaduras superpuestas, como el Atuendo Ranger Hakum, el Atuendo Ranger Mahana, la vestimenta Kamura y la Armadura Esperanza para el protagonista, además de que al vincular una CAPCOM ID se obtiene el atuendo Catcom Work para Rudy.

Tras su lanzamiento el 13 de marzo, el accesorio Diadema de oro y la Armadura superpuesta del amigo del Wyvern del Viento de Simon se desbloquearán como contenido descargable gratuito el primer día. Los jugadores que reserven el título también recibirán la Armadura superpuesta Eleanor: Reina Cornazul. Puedes encontrar más información sobre estas bonificaciones en el sitio web oficial de Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection.

Mega Man apunta a lo más alto con el anuncio del diseño de los jefes y mejoras en el modo multijugador

Mega Man: Dual Override volvió a ser el centro de atención para compartir novedades sobre el concurso de diseño de jefes del juego, ¡además de un adelanto de las siluetas de los otros siete Robot Masters del nuevo juego de plataformas!

Capcom recientemente dio a los fans la oportunidad de ayudar a crear uno de los jefes que aparecerán en la tan esperada próxima entrega de la clásica serie Mega Man. De entre casi 10,000 propuestas, surgieron 20 candidatos, y hoy el productor Hiroyuki Minamitani ha revelado los seis diseños seleccionados en función de los votos de los fans. Ahora, el equipo de desarrollo debe elegir un ganador, al que se enfrentará el Bombardero Azul cuando el juego definitivo llegue en 2027 para PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch 2, Nintendo Switch, Xbox Series X|S, Xbox One y PC a través de Steam.

Antes de eso, los aficionados tendrán la oportunidad de explorar Mega Man Star Force Legacy Collection. El evento de hoy incluyó un resumen de las excelentes funciones en línea que aparecerán en la extraordinaria colección de los siete juegos de Mega Man Star Force, entre las que se incluyen:

Configuración mejorada - Los jugadores pueden buscar oponentes en varios títulos para facilitar el emparejamiento en línea. También es posible guardar datos y editar mazos en cada juego.

- Los jugadores pueden buscar oponentes en varios títulos para facilitar el emparejamiento en línea. También es posible guardar datos y editar mazos en cada juego. Intercambio mundial - Intercambia cartas con jugadores de todo el mundo.

- Intercambia cartas con jugadores de todo el mundo. Varios tipos de partidas - Disfruta de partidas casuales con opciones de mazos de alquiler aptos para principiantes, partidas clasificatorias para una mayor competitividad y salas para partidas entre amigos.

- Disfruta de partidas casuales con opciones de mazos de alquiler aptos para principiantes, partidas clasificatorias para una mayor competitividad y salas para partidas entre amigos. Listas de hermanos - Mejoradas desde un máximo de seis en los originales, ahora los jugadores pueden formar grupos de hasta 100 personas por juego y cambiarlos en cualquier momento, incluso después de las batallas en línea.

Mega Man Star Force Legacy Collection saldrá a la venta el 27 de marzo de 2026 para PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox Series X|S, Xbox One y PC a través de Steam. Ya se pueden realizar los pedidos anticipados, que incluyen cuatro arreglos musicales adicionales y dos modelos de personajes extra, Geo Stelar (ropa informal) y Omega-Xis para el menú principal. Para celebrar el lanzamiento, los episodios de la serie de anime Mega Man Star Force también están disponibles actualmente de forma gratuita en YouTube .

¿Está haciendo calor aquí o solo es que llegan más contenidos a Street Fighter 6?

Tanto si quieres grabar un videoclip veraniego con Dee Jay como disfrutar de la majestuosidad natural de la costa con Elena, ¡no te pierdas su Atuendo 4 , ya que se unen a la popular serie de trajes de baño que comienza el 17 de marzo junto con el lanzamiento de Alex en Street Fighter 6!

Alex, el hombre sin aliados, el mismísimo Dark Demon, finalmente sube al ring de Street Fighter 6. El legendario luchador profesional Kenny Omega incluso colaboró en la captura de movimientos para las contundentes técnicas de lucha libre de Alex, las secuencias de salida y los Super Arts, con el fin de garantizar que los fans disfruten de una experiencia auténtica cada vez que Alex se enfrente a sus oponentes.

Echa un vistazo al tráiler del gameplay de Alex y a la guía de personajes aquí en YouTube para ver cómo Alex utiliza su fuerza y determinación para dominar a sus oponentes dentro y fuera del ring.

El debut estelar de Alex no termina ahí, ya que el supergrupo de música anime JAM Project ha contribuido con la canción original "Go! Alex! Hope is Born!" para la banda sonora de Street Fighter 6. No te pierdas el recién lanzado Fighting Pass Alex Arrives! para disfrutar de emocionantes contenidos en todos los modos de juego de Street Fighter 6.

También habrá nuevo equipamiento para avatares, gratuito para todos los jugadores, con un logotipo especial de la colaboración creado por el equipo de Street Fighter 6, ¡además de una versión con el logotipo de JAM Project!

Street Fighter 6 ya está disponible para Nintendo Switch 2, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S y PC a través de Steam.

El evento también ofreció un adelanto de la película live-action de Street Fighter, de Capcom y Legendary Entertainment. Sintoniza la Capcom Cup 12 y la Street Fighter League: World Championship 2025, que se celebrarán del 11 al 15 de marzo de 2026 en directo desde el estadio Ryogoku Kokugikan de Tokio, para ver más detalles entre bastidores de esta esperada película, cuyo estreno mundial en cines está previsto para el 16 de octubre de 2026.

Una celebración épica por el 30 Aniversario de la emblemática saga Resident Evil

Tras el lanzamiento de Resident Evil Requiem y Resident Evil Generation Pack, la emblemática franquicia Resident Evil celebra su 30º aniversario el 22 de marzo de 2026 con diversas celebraciones a lo largo del año:

Este año se cumple el 25º aniversario de Universal Studios Japan, el parque temático que se ha asociado con Resident Evil para ofrecer un entretenimiento inigualable durante años. Para conmemorar estos importantes aniversarios, una nueva colaboración basada en Resident Evil Requiem sumergirá a los visitantes en el mundo del juego como nunca antes.

para ofrecer un entretenimiento inigualable durante años. Para conmemorar estos importantes aniversarios, una nueva colaboración basada en sumergirá a los visitantes en el mundo del juego como nunca antes. ¡Ya están a la venta las entradas para los conciertos orquestales "RESIDENT EVIL 30th Anniversary Concerts - Symphony of Legacy -"! Consulta el sitio web oficial para obtener información sobre los lugares de presentación y las entradas.

para obtener información sobre los lugares de presentación y las entradas. Un nuevo juego arcade basado en Resident Evil 2, equipado con chorros de aire y tecnología de vibración del suelo, hará que los jugadores sientan el miedo en cada parte de su cuerpo mientras eliminan zombis en este juego de disparos.

La tienda Capcom Town abre sus puertas con descuentos especiales

Capcom también ha revelado que la Capcom Town Store* ya está oficialmente abierta al público y ofrece versiones para PC de los últimos lanzamientos de Capcom a un precio reducido. Títulos como PRAGMATA, Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection y Mega Man Star Force Legacy Collection estarán disponibles junto con otros favoritos de los fans como Resident Evil Requiem y Monster Hunter Wilds. Los clásicos de Capcom, como el Mega Man original y Street Fighter II: The World Warrior, también se pueden jugar ahora a través de Capcom Town en dispositivos móviles. Para celebrar el lanzamiento, los jugadores pueden obtener un 10% de descuento en títulos seleccionados con un código de tiempo limitado utilizando un CAPCOM ID.