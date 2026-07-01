Call of Duty: Mobile se une a Persona 5 Royal en su nueva temporada con modos y recompensas exclusivas

¡La espera está a punto de terminar! La temporada 6 - Take Your Heart de Call of Duty: Mobile llega este 1 de julio. Así que no te pierdas todos los detalles a continuación.

Call of Duty: Mobile une fuerzas junto al aclamado JRPG, Persona 5 Royal, para traer un giro al estilo de Persona 5 Royal a Plunder con un evento temático y armerías de las series de operadores y armas. La Temporada 6 también trae un nuevo modo multijugador, el subfusil FSS Hurricane y la variante de sorteo mítico, la racha de puntos de caza VTOL, un nuevo pase de batalla y mucho más.

La colaboración junto a Persona 5 Royal toma el control del modo Caza del tesoro de Botín en Battle Royale

Al estilo de Persona 5 Royal, podrás experimentar una nueva forma de jugar a Botín. Con este nuevo giro del modo de juego de apropiación de dinero, ciertas áreas del mapa de Isolated se transformarán en dominios especiales. Al entrar a un dominio tu HUD de operador cambiará a la estética de Persona 5 Royal, con lo cual tendrás que derrotar a tres oleadas de Sombras para poder abrir un cofre del tesoro lleno de dinero y máscaras de Persona 5 Royal que te otorgarán bonificaciones para el resto de la partida.

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Nuevo modo multijugador: Frenesí arrojadizo

Equipos de 5vs5 se enfrentarán en una arena para demostrar sus habilidades con el hacha de combate, esquivando trampas de láser que se activarán durante el combate mientras los equipos luchan por ser los primeros en golpear los objetivos generados aleatoriamente en todo el entorno.

Evento Temático de Persona 5 Royal

Participa en un nuevo evento temático basado en Persona 5 Royal dentro de un espacio que cuenta con varias galerías de tiro diferentes inspiradas en distintos Palacios de la historia principal de este JRPG. Consigue recompensas como una opción de personalización de Ataque nuclear que incluye a Morgana dándote ánimos, una mochila – Morgana y un aspecto de motocicleta con temática de Ryuji Sakamoto.

(Image credit: Activision)

Nuevo evento de verano

Un nuevo evento de verano entra en calor junto a recompensas como el aspecto de operador Urban Tracker - Amanecer del Verano, el proyecto de arma M16 - Cítrico Destellante, mientras la temporada de clasificación se refresca con el proyecto de arma SO-14 - Onyx Wrath y el aspecto de operador Enigma - Zavesa, listo para ser ganado.

Pase de Batalla

El Pase de Batalla Roba Corazones es liderado por el nuevo FSS Hurricane, un subfusil con capacidad aumentada de munición y una estabilización mejorada. Para un control supremo del área, recurre a la racha de puntos del caza VTOL.

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Aquellos que cuenten con el Pase Premium podrán obtener cuatro aspectos de operador de calidad excepcional como el Sumo Sacerdote del Caos - Juicio y Kryptis - Refraction, así como una variedad de proyectos de armas como el CX9 - Custos Sanguinis y el FSS Hurricane - Reflejo Destrozado.

Para completar la colaboración, consigue a tus personajes favoritos de Persona 5 Royal con esta armería de la serie de operadores que incluye a Cipher – Joker, Scylla – Panther, Alias – Queen y Urban Tacker – Violet, así como hasta cuatro proyectos de armas legendarios inspirados en los mismos Ladrones Fantasma de Corazones.

(Image credit: Activision)

La Temporada 6 – Take Your Heart de Call of Duty: Mobile llega este 1 de julio a las 5 PM PT