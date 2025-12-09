Bethesda ha lanzado Skyrim Anniversary Edition para Nintendo Switch 2, demostrando que un juego con 14 años de antigüedad nunca tiene demasiadas versiones
Los propietarios de la versión para Switch pueden actualizar su juego de forma gratuita en Switch 2
- Bethesda ha lanzado de forma inesperada la versión para Nintendo Switch 2 de The Elder Scrolls 5: Skyrim Anniversary Edition.
- Esta versión, que incluye el juego base y sus tres expansiones, también ofrece una resolución mejorada, un rendimiento optimizado y mejores tiempos de carga.
- Los propietarios de Switch Anniversary Edition pueden actualizar su juego de forma gratuita y jugarlo en Switch 2, mientras que los propietarios del juego base de Skyrim tendrán que pagar 23,97 $ / 17,99 £ adicionales.
¡Atención! The Elder Scrolls 5: Skyrim Anniversary Edition ya está disponible para Nintendo Switch 2.
Catorce años después del lanzamiento del juego para PlayStation 3, Xbox 360 y PC, y tras numerosas remasterizaciones y adaptaciones modernas, el aclamado juego de rol fantástico (RPG) de Bethesda llega ahora a Switch 2 con mejoras adicionales.
Esta versión aprovecha al máximo el hardware de Switch 2 y ofrece una resolución mejorada, un rendimiento optimizado y tiempos de carga más rápidos, así como compatibilidad con el mouse Joy-Con 2, controles de movimiento y compatibilidad con Amiibo.
Además, la versión para Switch 2 también incluirá contenido exclusivo de Nintendo de The Legend of Zelda: Breath of the Wild, lo que permitirá a los jugadores hacerse con la Espada Maestra, el Escudo Hyliano y la Túnica del Campeón.
Los propietarios de la Edición Aniversario también tendrán acceso a cientos de artículos del Club de Creaciones, como misiones, armas, armaduras, hechizos, mazmorras y mucho más.
La Anniversary Edition, que se lanzó en 2021, incluye el juego base y tres expansiones en las que perderse, entre las que se incluyen Dawnguard, Dragonborn y Hearthfire, y costará 70,59 $ / 52,99 £.
Los jugadores que ya tengan Skyrim: Anniversary Edition en la Switch original pueden actualizar su copia y descargar el juego de forma gratuita en Switch 2.
Por otra parte, para aquellos que tengan la edición básica de Skyrim en Switch, la actualización Anniversary Upgrade costará 23,97 $ / 17,99 £ para jugar en Switch y Switch 2.
