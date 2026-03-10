Windows 11 por fin ofrece una forma sencilla de acceder al modo oscuro, además de una solución para esos "destellos" que siguen afectando al Explorador de archivos

Windows 11 incorporará una nueva forma más cómoda de activar el modo oscuro.

Microsoft también está implementando una solución para algunos errores restantes del Explorador de archivos (destellos blancos en la pantalla) causados por el modo oscuro el año pasado.

Esperamos que eso sea el fin de esos "destellos", pero todo este trabajo aún se encuentra en fase de pruebas por ahora.

¿Eres de los que ama el modo oscuro en sus dispositivos? De ser así, te tenemos noticias increíbles, pues Microsoft está introduciendo una mejora para el modo oscuro en Windows 11, además de corregir un error que ha estado presente durante casi medio año y que provocaba molestos destellos blancos causados por el funcionamiento del modo oscuro.

Como ha señalado Windows Latest, una nueva versión preliminar del canal Beta para Windows 11 presenta el siguiente cambio, según lo descrito por Microsoft: "Se ha eliminado el destello blanco al abrir nuevas ventanas o pestañas del Explorador de archivos cuando este estaba configurado para abrirse en Este PC. También se han eliminado los destellos blancos al cambiar el tamaño de los elementos del Explorador de archivos".

Si recuerdas, en noviembre de 2025, Microsoft amplió el modo oscuro para incluir una serie de ventanas emergentes de operaciones con archivos (los cuadros que aparecen al copiar o mover archivos, por ejemplo, que antes quedaban en un blanco discordante en el modo oscuro).

El artículo continúa a continuación

De hecho, este cambio se sometió a pruebas el pasado mes de octubre, pero cuando se implementó por completo para los usuarios de Windows 11, se descubrió que había introducido un molesto error por el que los usuarios veían destellos blancos en la pantalla cuando interactuaban con el Explorador de archivos de diferentes maneras.

Esto resultaba muy molesto, y en poco tiempo Microsoft corrigió muchas de las circunstancias en las que se producían estos «destellos» (como se les denominó popularmente). Sin embargo, los destellos blancos permanecieron en algunas partes del Explorador de archivos.

Según ha indicado Microsoft, los fallos que aún persistían al cambiar el tamaño de algunos elementos del Explorador de archivos o al configurarlo para que se abriera en "Esta PC" ya se han solucionado. Con un poco de suerte, ese debería ser el último de los problemas relacionados con el modo oscuro.

Microsoft también está introduciendo una mejora útil para que los usuarios de Windows 11 puedan acceder más fácilmente al modo oscuro. Windows Latest destacó una publicación en X del filtrador PhantomOfEarth, quien descubrió una nueva opción para activar (o desactivar) el modo oscuro en el menú de configuración rápida al que se accede a través de la barra de tareas. Hay un nuevo botón para activar el modo oscuro en el panel de ahorro de energía, aunque por ahora todavía se encuentra en fase de pruebas (al igual que la corrección mencionada).

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Una escala de tiempo desconcertante

(Image credit: TechRadar)

Lo ideal habría sido introducir una opción rápida para activar el modo oscuro antes, pero aún así es bueno ver que esta función está por llegar. En este momento, si quieres cambiar entre los modos oscuro y claro, tienes que navegar por varios niveles en la aplicación Configuración (Configuración > Personalización > Colores), lo cual no es gran cosa, pero tampoco es precisamente cómodo.

Hay que tener en cuenta que todo el proceso del modo oscuro, en términos de su lenta y gradual introducción en Windows 11, ha sido desconcertante. ¿Por qué ha tardado tanto en implementarse? Está claro que no es una de las prioridades de Windows 11, pero aun así, el tiempo que ha tardado en aplicarse una función básica en todo el sistema operativo parece haberse prolongado demasiado.

Además, cabe señalar que han pasado cinco meses desde que se manifestó por primera vez el error flashbang en el Explorador de archivos, causado por el trabajo en el modo oscuro, y sigue siendo un problema. Es cierto que esto debería ser el final de la saga, pero esta corrección aún se encuentra en fase de pruebas, por lo que no sabremos si realmente funciona para poner fin a todos los casos en los que siguen produciéndose destellos blancos hasta que se implemente para el público general que utiliza Windows 11.

Crucemos los dedos, pero ya hemos visto cómo las correcciones de Microsoft introducían nuevos errores anteriormente, por lo que no hay ninguna garantía de que esto suponga el fin definitivo del problema.

Sigue a TechRadar en Google News y añádenos como fuente preferida para recibir nuestras noticias, reseñas y opiniones de expertos en tus feeds. ¡Asegúrate de hacer clic en el botón "Seguir"!

Y, por supuesto, también puedes seguir a TechRadar en YouTube y TikTok para ver noticias, reseñas y unboxings en formato de vídeo, así como recibir actualizaciones periódicas de nuestra parte en WhatsApp.