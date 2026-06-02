Windows 11 por fin incorporará los cambios en el menú de Inicio que todos esperábamos, además de una sorpresa adicional

El nuevo diseño del menú de inicio de Windows 11 de Microsoft ya se encuentra en fase de pruebas

Ofrece un nivel sorprendente de personalización, lo que incluye la posibilidad de hacer que el menú sea más compacto

Además, Microsoft ha revelado que está trabajando para modernizar algunas partes heredadas de la interfaz que resultan discordantes cuando aparecen

El menú de Inicio renovado de Windows 11, que ofrece una amplia gama de opciones de personalización, ya se encuentra oficialmente en fase de pruebas, y hay otro cambio destinado a mejorar la interfaz del sistema operativo mediante la eliminación de elementos antiguos de la interfaz de usuario heredada.

Windows Latest destacó la publicación del blog de Microsoft sobre las versiones preliminares recién lanzadas en los canales Beta y Experimental, y este último incluye el rediseño del menú de Inicio para 2026.

Un gran cambio aquí es que ahora puedes desactivar cualquier sección que desees, no solo el panel «Recomendados» (que, por cierto, ha pasado a llamarse «Recientes»). Así que, si quieres deshacerte de ese panel «Recientes», o de la sección «Anclados», o de la lista de «Todas las aplicaciones», puedes hacerlo como desees. También puedes ocultar tu nombre y foto de perfil en el menú Inicio.

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El otro cambio importante es que ahora puedes elegir entre el menú Inicio estándar (más grande) y una versión más compacta. Anteriormente, el diseño pequeño se aplicaba automáticamente en ciertos dispositivos con pantallas más pequeñas, pero no se podía seleccionar de forma activa, y algunas personas querían hacerlo.

Ahora pueden hacerlo, y con la posibilidad de desactivar cualquier sección del menú Inicio que consideres superflua, por primera vez en la historia de Windows 11 tienes control total sobre la personalización de esta pieza clave de la interfaz del escritorio.

Microsoft ha llegado sorprendentemente lejos en este aspecto

(Image credit: Microsoft)

Podría decirse que esto debería haberse hecho hace mucho tiempo, pero, aun así, es estupendo ver que Microsoft por fin ha implementado una gama completa de opciones de personalización para el menú Inicio de Windows 11. Esto significa que ahora puedes desactivar todo lo que no quieras y hacer que el menú sea muy compacto y sencillo (lo que resuelve algunas de las críticas dirigidas a la última renovación del menú Inicio anterior a esta, en cuanto a que el menú resultaba demasiado recargado).

De hecho, ahora puedes desactivar todo y quedarte con un menú de Inicio en blanco —lo cual no es muy útil, por supuesto, pero así de lejos ha llegado Microsoft en este caso, como aclara Windows Latest.

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También vale la pena señalar que el nuevo panel «Recientes» no es solo un cambio de nombre de la sección «Recomendados», y parece que elimina las recomendaciones de Microsoft (tonterías promocionales en algunos casos), destacando los archivos usados recientemente en lugar de mostrar sugerencias que parecen anuncios. Es genial ver esto, aunque hasta ahora se basa en pruebas limitadas, y recuerda que todo este trabajo aún está en fase de vista previa. Las cosas podrían cambiar para cuando el menú Inicio renovado llegue a todas las PC con Windows 11.

Todo esto forma parte, por supuesto, del trabajo prometido en la campaña "Fix Windows 11", y Windows Latest ha detectado aquí una sorpresa adicional. Concretamente, March Rogers, directora de diseño de socios de Microsoft, confirmó en X que algunas partes anticuadas de la interfaz de Windows 11 adoptarán el nuevo diseño moderno del sistema operativo.

Se trata de cuadros de diálogo heredados, como el de copia de archivos (que ya se ha actualizado), y el cuadro de diálogo común de archivos (para cuando estás explorando carpetas en Windows 11, por ejemplo, al abrir un archivo dentro de una aplicación) aparentemente está en la lista para una renovación visual.

Recientemente escribí sobre las partes heredadas de la interfaz que Microsoft necesita abordar urgentemente como parte de mi lista de deseos de cosas vitales que deben arreglarse en Windows 11, así que me complace ver que este trabajo sigue adelante (y también el ajuste al panel de Recomendaciones en el menú Inicio). Ahora, si tan solo Microsoft abordara mis otros puntos clave, a saber, la publicidad en general, y también la telemetría de Windows 11 y la instalación con una cuenta local, realmente podríamos estar en el buen camino.

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