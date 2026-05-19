Windows 11 incorporará algunas funciones muy esperadas para el menú Inicio y la barra de tareas, y es estupendo verlo, pero no es el cambio que realmente quiero

Una nueva funcionalidad de alta prioridad que permite cambiar la posición de la barra de tareas de Windows 11 ya se encuentra en fase de pruebas

Los cambios para cambiar el tamaño y personalizar el menú Inicio llegarán pronto a la fase de pruebas

Estas parecen ser funciones bien pensadas y bien implementadas, pero es probable que nunca se aborde el punto principal de mi lista de deseos para Windows 11

Windows 11 por fin incorporará algunas de las características más esperadas para su interfaz, concretamente la posibilidad de cambiar la posición de la barra de tareas (y reducir su tamaño), junto con la opción de cambiar el tamaño y ajustar aún más el menú Inicio.

La publicación del blog de Microsoft sobre «Personalizar la barra de tareas y el menú Inicio» explica que los cambios en la barra de tareas se están implementando ahora en el canal Experimental para las versiones preliminares de Windows 11, y que la renovación del menú Inicio llegará pronto, en las «próximas semanas».

Los usuarios podrán mover la barra de tareas a la parte superior o a cualquiera de los lados del escritorio, lo cual ha sido una de las características más esperadas para Windows 11 desde su lanzamiento. (Windows 10 cuenta con esta funcionalidad, y la gente se sintió consternada al ver que se había dejado de lado en el sistema operativo sucesor).

Latest Videos From

Microsoft también permite a los usuarios elegir la alineación de los íconos (centrados o no) para cualquier posición de la barra de tareas. A los programadores, o a quienes tienen monitores de pantalla ultraancha y prefieren tener la barra de tareas ubicada a un lado de la pantalla, les encantará saber que esta función ya está en camino.

Otra novedad es la posibilidad de elegir manualmente una barra de tareas pequeña (con botones más pequeños), que anteriormente era un modo que se seleccionaba automáticamente (para pantallas pequeñas).

Otra de las principales quejas de los últimos tiempos ha sido que el menú de Inicio se ha vuelto demasiado grande; en algunos casos, ocupa gran parte del escritorio y, en la práctica, se convierte en una pantalla de inicio (como la de Windows 8, si lo recuerdas).

Para evitarlo, Microsoft va a permitir a los usuarios controlar el tamaño del menú de Inicio en Windows 11, con opciones para tamaño pequeño y grande. Otro cambio son los botones de activación y desactivación claros y sencillos para desactivar cualquier sección que no quieras ver, ya sea Ancladas, Recomendadas o Todas (la lista completa de aplicaciones).

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Ya puedes desactivar el panel de Recomendadas, pero eso también desactiva las listas de acceso rápido y los archivos recientes en el Explorador de archivos, por lo que Microsoft está separando esa función, lo que significa que puedes mantener esos últimos elementos mientras eliminas las recomendaciones.

Todo esto es útil, y el resultado es que si quieres un menú de Inicio compacto que solo muestre tus aplicaciones ancladas y nada más —un lanzador básico para todas tus aplicaciones favoritas—, entonces puedes tenerlo (como se rumoreaba anteriormente).

Como se ha señalado, los cambios en el menú de Inicio aún no han llegado a las pruebas, pero se implementarán muy pronto.

Análisis: un reto para demostrar que estoy equivocado, Microsoft

(Image credit: Microsoft)

Es bueno ver que esto se está haciendo realidad, tal y como prometió Microsoft, que ya había afirmado que el cambio en la barra de tareas era una prioridad absoluta. También me complace ver una implementación bien pensada de los cambios en el menú Inicio, que ofrece a los usuarios muchas opciones para optimizar considerablemente esta parte de la interfaz.

Sí, esto debería haber sido así desde el principio, pero no puedo seguir insistiendo en lo mismo; al menos Microsoft se ha dado cuenta de su error anterior al hacer la vista gorda ante las quejas sobre la interfaz de Windows 11.

Ahora que Microsoft está escuchando con más atención los comentarios de los usuarios de Windows 11 y recurriendo directamente a la ayuda de probadores para corregir diversos aspectos del sistema operativo de escritorio, siento más esperanza por el futuro del sistema operativo de lo que he sentido desde, bueno, desde que se lanzó por primera vez.

Entonces, ¿qué espero personalmente que Microsoft corrija a continuación? Me encantaría que Microsoft recuperara la opción de instalar el sistema operativo de escritorio con una cuenta local, y no obligara a usar una cuenta de Microsoft al configurar Windows 11 (o que la gente tuviera que buscar formas de sortear esto). La buena noticia es que hemos visto indicios de que este cambio podría estar en proceso, pero aún no se ha anunciado oficialmente.

Esa sería una medida que complacería a muchos, y aunque yo mismo uso una cuenta de Microsoft —y no tengo intención de cambiarla—, me gustaría que se implementara como una señal más amplia de que Microsoft va a dejar de obligar a la gente a seguir ciertos comportamientos en Windows 11.

Si esta medida llegara a concretarse, lo que realmente espero es que conduzca a que Windows 11 esté más libre de los diversos elementos promocionales que se ven de los servicios de Microsoft (ya sea OneDrive, Edge, Bing o, de hecho, juegos como Avowed). Una vez más, eso es algo que Microsoft ya ha insinuado, pero lo que me complacería enormemente sería la introducción de un interruptor a nivel de todo el sistema para eliminar todas esas promociones y anuncios encubiertos en Windows 11. (O un conjunto de opciones donde puedas dejar activadas ciertas recomendaciones, si lo deseas, pero donde sea posible desactivarlo todo, y me refiero a todo).

A pesar de todo el buen trabajo que Microsoft está haciendo en este momento, y de mi renovada fe en Windows 11, hasta cierto punto, no puedo creer ni por un momento que algo así vaya a suceder.

Sin embargo, si sucediera, sería realmente una señal de que hay una Microsoft completamente diferente al mando del sistema operativo.

Así que, vamos, Microsoft: demuéstrame que estoy equivocado. Estás escuchando los comentarios, y seguramente te habrás dado cuenta de las quejas de que no deberías recibir anuncios ni promociones en un sistema operativo por el que has pagado. Actúa en este frente y recuperarás mi confianza por completo, y probablemente la confianza de muchísima gente ahí fuera.

Sigue a TechRadar en Google Noticias y añádenos como fuente preferida para recibir nuestras noticias, reseñas y opiniones de expertos en tus feeds.