Un ingeniero de Microsoft aclara las especulaciones sobre los planes de "eliminar" los lenguajes C y C++ para 2030

Las especulaciones surgieron después de que un ingeniero de Microsoft sugiriera en una publicación de LinkedIn que C++ sería reemplazado.

El ingeniero ha aclarado desde entonces que se trata de un proyecto de investigación, no de un plan de Microsoft.

Microsoft está avanzando para que Rust se convierta en su «lenguaje de primera clase».

¿Es hora de decirle adiós al lenguaje de C y C++? Galen Hunt, ingeniero de Microsoft nos despeja algunas dudas al respecto.

En una publicación de LinkedIn, Galen Hunt ha generado bastante revuelo tras compartir su objetivo de "eliminar todas las líneas de C y C++ de Microsoft para 2030", e incluso ha anunciado una vacante en su equipo para avanzar hacia este objetivo.

El objetivo del puesto era «ayudarnos [a Microsoft] a evolucionar y mejorar nuestra infraestructura para permitir la traducción de los sistemas C y C++ más grandes de Microsoft a Rust», y Hunt explicó que ya se ha creado una «potente infraestructura de procesamiento de código».

Sin embargo, el ingeniero ha actualizado su publicación para aclarar que «Windows NO se está reescribiendo en Rust con IA [...] El proyecto de mi equipo es un proyecto de investigación».

Proyecto, pero no plan

Según la publicación, la misión del equipo de Hunt es «desarrollar capacidades que permitan a Microsoft y a nuestros clientes eliminar la deuda técnica a gran escala», con una infraestructura de procesamiento de IA que «nos permite aplicar agentes de IA, guiados por algoritmos, para realizar modificaciones de código a gran escala. El núcleo de esta infraestructura ya está funcionando a gran escala en problemas como la comprensión del código».

Aunque la publicación aclara que se trata solo de la investigación de un equipo, la escala del proyecto parece ser bastante significativa. «Nuestra estrella polar es "1 ingeniero, 1 mes, 1 millón de líneas de código"», explica Hunt, «para lograr esta tarea antes inimaginable, hemos creado una potente infraestructura de procesamiento de código. Nuestra infraestructura algorítmica crea un gráfico escalable sobre el código fuente a gran escala».

Sin embargo, es cierto que Microsoft ha iniciado un cambio hacia el lenguaje de programación Rust, invirtiendo 10 millones de dólares para convertirlo en el «lenguaje de primera clase» para los sistemas de ingeniería.

Este impulso se refleja en los compromisos de Google, que afirma que «los errores de seguridad de la memoria en C y C++ siguen siendo la fuente de incorrecciones más difícil de abordar», ya que Rust se ha unido a Java y Kotlin en el Proyecto de Código Abierto de Android.