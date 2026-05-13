Si te preguntas por qué sigue sin aparecer el modo Xbox de Microsoft tras instalar la última actualización de Windows 11, aquí te explicamos por qué

El modo Xbox de Microsoft sigue sin aparecer para algunos usuarios de Windows 11

La interfaz de usuario similar a la de una consola llegó con la actualización del 30 de abril y la última actualización de mayo

Actualmente, solo está disponible en determinados mercados

Microsoft comenzó a implementar el modo Xbox para los usuarios de Windows 11 el 30 de abril a través de una actualización opcional, pero aún no está disponible para algunos usuarios por varias razones.

Según informa Windows Latest, Microsoft ha advertido a los usuarios de Windows 11 de que es posible que el modo Xbox aún no aparezca para todos los usuarios, incluso después de la última actualización de mayo de 2026 (KB5089549), ya que la función está restringida actualmente a determinados mercados.

Esto se mencionó brevemente en la publicación original del blog, donde se anunció el lanzamiento, pero también explica por qué usuarios como yo todavía no tenemos acceso a la interfaz de usuario similar a la de una consola a través de la última actualización, que incluye las características de la actualización opcional del 30 de abril.

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Windows Latest también destaca que Microsoft está utilizando un lanzamiento controlado de características (CFR), lo que significa que el código para el modo Xbox sí se encuentra en las PC de los usuarios, pero permanece inactivo, por lo que Microsoft debe habilitar la función mediante un interruptor del lado del servidor.

(Image credit: Microsoft)

En esencia, Microsoft está haciendo esto para estar al tanto de problemas como errores o fallos del sistema, antes de habilitar la función para más usuarios de PC; y, dado el historial de errores y problemas frustrantes de Windows 11, es una buena medida, pero requerirá un poco más de paciencia por parte de los usuarios.

Sin embargo, algunos podrían tener suerte y encontrar el modo en Configuración > Juegos > Modo Xbox (o puede aparecer como «Experiencia de pantalla completa») y luego marcar la casilla «Habilitar modo Xbox». Finalmente tendrás la opción de cambiar fácilmente entre el modo Xbox y el escritorio estándar de Windows 11.

Para los jugadores que usan televisores o evitan el mouse y el teclado, el modo Xbox es ideal, ya que ofrece la misma experiencia de navegación que está disponible en la consola portátil Asus ROG Xbox Ally X, al tiempo que sirve como la forma de Microsoft de competir con el modo de juego SteamOS de Valve.

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Una vez que se complete el lanzamiento, Microsoft deberá proporcionar actualizaciones constantes para estar a la altura de SteamOS en lo que respecta a los juegos, o le costará mucho ganarse a los aficionados, teniendo en cuenta la frecuente actividad de actualización de Valve.

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