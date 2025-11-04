Microsoft introduce el cuadro "Preguntar a Copilot" en la barra de tareas de Windows 11, pero solo si quieres tener IA allí

La última versión preliminar de Windows 11 cuenta con la función Ask Copilot.

Esta sustituye de manera efectiva al cuadro de búsqueda de la barra de tareas.

Cumple básicamente la misma función, pero potenciada por la inteligencia artificial, aunque la función de búsqueda existente sigue estando presente en segundo plano.

Windows 11 tiene una nueva versión preliminar y esta supone un gran avance con Copilot, ya que incorpora una versión más completa de la IA en la barra de tareas, si así lo deseas.

En la entrada del blog en la que se presenta la compilación 26220.7051 en los canales Beta y Dev, Microsoft ha anunciado la opción de incluir una nueva función llamada «Ask Copilot» en la barra de tareas.

La empresa ya reveló esta funcionalidad como parte de su iniciativa más amplia para reforzar las funciones de IA en Windows 11, también fuera de los PC con Copilot+, y la idea es que Ask Copilot sustituya al cuadro de búsqueda tradicional de Windows.

Se sigue escribiendo en ese cuadro de la barra de tareas, de la misma manera que en la búsqueda actual, excepto que esta vez Copilot guía las respuestas y puede mostrar archivos o aplicaciones relevantes en la PC, o posibles consultas que se deseen realizar a la IA (que se activarán en la aplicación Copilot, como es de esperar). También puedes hacer clic para cambiar a la búsqueda clásica de Windows 11 (que abrirá el menú Inicio para ejecutar esa consulta, de la misma manera que funciona ahora el cuadro de búsqueda de la barra de tareas, excepto que requiere un clic adicional).

Además, el cuadro Ask Copilot tiene iconos para acceder con un solo clic tanto a Copilot Vision como a los comandos de voz para la IA.

También cabe destacar que, en otra parte de esta nueva versión preliminar, hay una introducción inteligente sobre una función de audio para ver películas con un amigo en la misma computadora portátil: el uso compartido de audio a través de audífonos inalámbricos (con algunas limitaciones, lamentablemente).

Microsoft quiere dejar claro que Copilot no es intrusivo

La idea es que Copilot básicamente reemplaza el cuadro de búsqueda de Windows 11, aunque esta última función sigue presente, solo que queda un clic más lejos del escritorio (dentro del menú Inicio, como se mencionó).

Para quienes temen tener la opción “Ask Copilot” en la barra de tareas, la buena noticia es que se trata de una función opcional, así que si no la quieres, no la tendrás.

Microsoft deja claro que el cuadro “Ask Copilot” está desactivado por defecto, por lo que tendrás que entrar manualmente en Configuración y activarlo para probar la experiencia (en Configuración > Personalización > Barra de tareas > Ask Copilot). Además, recuerda que por ahora está en fase de prueba, así que solo aparecerá si estás usando la versión preliminar de Windows 11.

Asimismo, Microsoft enfatiza —como ya lo hizo cuando presentó esta función por primera vez— que Ask Copilot no utiliza nada más allá de lo que ya accede la búsqueda de Windows. En otras palabras, no hay ningún cambio en la privacidad del contenido de tu PC, ni una IA husmeando en tus archivos o datos personales, como algunos más paranoicos podrían imaginar.

Microsoft aclara:

“Ask Copilot utiliza las API existentes de Windows para mostrar aplicaciones, archivos y configuraciones —igual que la búsqueda de Windows— y no le otorga a Copilot acceso a tu contenido personal.”

Así que, incluso si está activado, no hay diferencia alguna en el alcance o control respecto a la búsqueda tradicional de Windows 11.

Sin embargo, evidentemente se promueve más el uso de la aplicación Copilot, ya que probablemente se invocará con frecuencia a través de este cuadro. (Además, los íconos de Copilot Vision y Voice fomentarán el uso de esas funciones —lo cual no es necesariamente malo, ya que son herramientas interesantes, aunque Vision sí implica algunos avisos sobre privacidad).

Por ahora, Ask Copilot sigue siendo completamente opcional, pero no es difícil imaginar que, en el futuro, se convierta en un elemento central e integrado de la barra de tareas, e incluso una pieza clave de la próxima generación de la interfaz de Windows, junto con la app de Copilot (si Microsoft se sale con la suya… y quizá Mico también).

