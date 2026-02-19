Microsoft finalmente ha iniciado su campaña para "mejorar Windows 11". Esto es lo que se corregirá en la próxima actualización

Windows 11 tiene una nueva versión en el canal Release Preview.

Esto trae cambios que probablemente debutarán en la actualización del próximo mes.

No hay muchas novedades en cuanto a cambios importantes, pero hay algunas actividades notables relacionadas con el perfeccionamiento y la corrección del sistema operativo.

Hemos podido echar un vistazo a lo que nos depara Windows 11, con un montón de nuevas características, y aunque no hay nada especialmente emocionante en ese sentido, hay indicios de que se están realizando bastantes correcciones.

¿Recuerdas que Microsoft anunció recientemente que iba a «mejorar Windows de forma significativa para los usuarios», lo que significa que volverá a lo básico para corregir errores y problemas de rendimiento del sistema operativo?

Pues bien, lo que parece que estamos viendo aquí es el primer resultado de ese trabajo. Hay una serie de medidas para reforzar varias partes de Windows 11 en la última versión del sistema operativo en el canal Release Preview, tal y como se detalla en la entrada del blog de Microsoft.

Ese canal es la etapa final de pruebas antes del lanzamiento, como su nombre indica, y es probable que lo que está sucediendo aquí se implemente muy pronto en Windows 11. De hecho, es muy posible que gran parte de este trabajo se incluya en la próxima actualización de marzo, que se lanzará en unas semanas.

¿Quieres saber exactamente qué nos espera? Voy a resumir los ajustes que Microsoft está implementando, agrupándolos en dos grandes categorías: mejoras en la confiabilidad y aumentos en el rendimiento. Individualmente, se trata de ajustes menores, pero en conjunto supondrán algunas mejoras útiles, especialmente para el modo de suspensión y las impresoras.

Después, comentaré algunas de las nuevas funciones que incorporará Windows 11, las cuales, como ya se ha señalado, no son especialmente revolucionarias ni destacables. Sin embargo, hay una novedad interesante en la barra de tareas y también algunos emojis nuevos, además de un extra decepcionante del que vale la pena quejarse y del que, sinceramente, podría prescindir perfectamente.

Mejoras en la confiabilidad

Microsoft afirma que está solucionando los problemas relacionados con la fiabilidad de la pantalla de inicio de sesión en Windows 11. La empresa también está mejorando la fiabilidad del envío de archivos de gran tamaño con Nearby Sharing.

Microsoft señala además que está mejorando la «fiabilidad de la visualización del panel de proyectos tras pulsar la tecla Windows más P».

También se han realizado algunas modificaciones en el Explorador de archivos de esta versión, lo que mejora la fiabilidad a la hora de mostrar los distintos dispositivos que aparecen en la página Red.

Además, Windows 11 está recibiendo un ajuste para cuando se activa desde el modo de suspensión en un escenario específico, concretamente aquellos que utilizan su computadora portátil con la tapa cerrada mientras está conectada a una estación de acoplamiento (en otras palabras, viendo el escritorio en un monitor externo, no en la pantalla de la computadora portátil).

Microsoft explica: "Para las computadoras portátiles que se utilizan con una estación de acoplamiento con la tapa cerrada, se ha mejorado la fiabilidad de la reanudación desde el modo de suspensión al conectarse a la alimentación de CA, sin necesidad de abrir la tapa de la computadora portátil".

Mejoras en el rendimiento

(Image credit: Antonio Guillem / Shutterstock)

Según nos ha informado Microsoft, se están realizando ajustes en la página de configuración de las opciones de Windows Update para que funcione de forma más fluida y con mayor capacidad de respuesta. Además, en la configuración de almacenamiento, Windows 11 tendrá un rendimiento más rápido a la hora de buscar archivos temporales.

Para aquellos que utilizan una impresora, Windows 11 está recibiendo algunos ajustes que, en palabras de Microsoft, «garantizarán un rendimiento más fluido y evitarán ralentizaciones durante la impresión de grandes volúmenes», lo que parece que podría ser útil para las oficinas.

Una vez más, el modo de suspensión está recibiendo cierta atención, con algunos ajustes de rendimiento relacionados con la pantalla que harán que la computadora se active más rápidamente en situaciones en las que el sistema está realizando muchas tareas (por ejemplo, con un montón de aplicaciones abiertas), así como en otros escenarios no especificados. En resumen, la reanudación desde el modo de suspensión debería ser un poco más rápida en general en un futuro próximo. (Cabe destacar que todo esto se produce tras algunos problemas técnicos desagradables con el modo de suspensión en los últimos tiempos).

Nuevas funciones y una intrusión no deseada

(Image credit: Getty Images)

Como se ha mencionado, hay bastantes funciones nuevas, pero muchas de ellas son bastante discretas o no tan relevantes para el usuario medio (es decir, relacionadas con el ámbito empresarial).

Entre las novedades más destacadas se encuentran los nuevos emojis para quienes los utilizan habitualmente a través del selector de emojis de Windows 11. La versión Emoji 16.0 incluye un «conjunto cuidadosamente seleccionado» de nuevas creaciones, una de las cuales se añade a cada categoría principal.

También hay una nueva prueba de velocidad de red en la barra de tareas. Se puede acceder a ella a través del icono de red en la bandeja del sistema (en el extremo derecho de la barra de tareas), y la prueba se inicia en el navegador predeterminado, proporcionando una lectura de las velocidades actuales de Ethernet, Wi-Fi y celular (cualquiera de estas conexiones que esté disponible en la computadora). De esta manera, puedes comprobar rápidamente si hay un rendimiento irregular, lo que resulta muy práctico para los usuarios de Windows 11.

He mencionado una desventaja en cuanto a las novedades de Windows 11, y es la siguiente: «Una nueva entrada en el menú de la cuenta del menú Inicio ahora te dirige a la página de ventajas», donde puedes «explorar y administrar las ventajas asociadas a tu cuenta de Microsoft».

En otras palabras, se trata de una promoción adicional para que te registres y crees una cuenta si aún no lo has hecho, y ya hay suficientes elementos superfluos y persuasiones generales de este tipo en Windows 11.

Sería bueno que las correcciones de Microsoft para Windows 11 no solo incluyeran la eliminación de errores, mejoras en la confiabilidad y aumentos en el rendimiento, sino también una simplificación de la interfaz, sin añadir más elementos.

