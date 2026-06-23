Microsoft confirma que Windows 11 26H2 es otra actualización aburrida que no aporta nada, pero te explico por qué me alegro de ello

Microsoft ha confirmado que la versión 26H2 será una actualización menor.

Será un "pequeño paquete de habilitación", similar a Windows 11 25H2.

Esto significa que habrá menos probabilidades de que surjan errores, ya que las funciones principales se implementarán por separado en actualizaciones mensuales —un enfoque sensato, aunque, dicho esto, la versión 27H2 podría ser diferente.

Microsoft ha confirmado que la próxima actualización anual de Windows 11 será otra actualización menor, todo con el fin de evitar que se repita el caos que rodeó a la actualización 24H2.

Windows 11 24H2 fue la última versión del sistema operativo que llegó repleta de cambios importantes, ya que la 25H2 fue una pequeña actualización incremental; y ahora se ha confirmado que esto también será así para la 26H2.

Windows Latest informa que Microsoft confirmó que Windows 11 26H2 es un "pequeño paquete de habilitación", al igual que la 25H2 anterior.

Latest Videos From Watch full video here:

En realidad, esto significa que la actualización es esencialmente una descarga ligera sin adiciones significativas de funciones; ¿no es eso decepcionante?

En una palabra, no, porque solo indica cómo Microsoft ha adoptado una forma más sensata de trabajar en cuanto a las actualizaciones anuales de Windows 11.

Una forma más estable de trabajar

(Image credit: Future/Jacob Krol)

En lugar de lanzar un sinfín de nuevas funciones en la actualización anual, Microsoft ahora las está implementando por etapas a lo largo del año. Y esa estrategia de introducir nuevas funciones importantes de a poco en diferentes actualizaciones mensuales —con los habituales lanzamientos controlados, cuyo ritmo varía según el grado de cautela que tenga Microsoft respecto a una funcionalidad en particular— es, en general, una mejor forma de trabajar.

No solo significa que no tenemos que esperar hasta la segunda mitad de cada año para recibir cambios importantes en Windows 11, sino que tampoco tenemos que lidiar con una descarga enorme y una instalación complicada cuando llega la actualización del segundo semestre. Además, hay más posibilidades de que las cosas salgan mal cuando se lanza una gran actualización anual, como vimos con la actualización 24H2, que sufrió un montón de molestos errores —y creo que Microsoft aprendió la lección de esto.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Entonces, ¿qué sentido tiene ahora la actualización anual? Bueno, la 26H2 marca otro hito en el soporte técnico, lo que extiende tu capacidad para recibir actualizaciones. Quienes aún estén en Windows 11 24H2 deben tener en cuenta que el soporte para esta versión vence en octubre de 2026 —que es cuando se lanzará la 26H2 (o justo antes, tal vez en septiembre)—, por lo que quienes tengan la 24H2 deberán actualizar a la 26H2.

Dicho esto, la otra posibilidad al instalar una versión más reciente de Windows 11 que sea un paquete de habilitación es que, aunque no incluya nuevas funciones como tales, actualizar a la última versión, como la 26H2, podría activar el lanzamiento de una función para tu PC que de otra manera no habrías obtenido. No hay garantía de que obtengas nada, claro está, pero podría suceder así.

En definitiva, prefiero que Microsoft trabaje de esta manera por las razones mencionadas, relacionadas con la mayor estabilidad que ofrece el despliegue gradual de funciones, en lugar de que estas lleguen de un solo golpe con el peligro inherente de que haya un montón de errores ocultos.

Microsoft puede seguir este camino porque los cimientos del código base subyacente siguen siendo los mismos —lo cual ha sido así desde la versión 24H2—, aunque en algún momento tendrá que llevar a Windows 11 a un nuevo código base, y ahí es cuando veremos una actualización más grande.

Y ya hemos tenido indicios de que esto sucederá con la actualización del próximo año, y de que la 27H2 podría representar un gran cambio para Windows 11, uno que unifique las arquitecturas Arm y AMD/Intel (x86) (siendo que la primera actualmente está separada en su propia rama del sistema operativo, en la actualización 26H1 en lugar de la 26H2).

Esperemos que, de aquí en adelante, Microsoft siga adhiriéndose en líneas generales a la nueva filosofía que parece haber adoptado, en términos de menos actualizaciones importantes y múltiples paquetes de habilitación entre ellas.

Sigue a TechRadar en Google Noticias y añádenos como fuente preferida para recibir nuestras noticias, reseñas y opiniones de expertos en tus feeds.