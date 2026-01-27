Microsoft admite que la actualización de Windows 11 está destruyendo las unidades del sistema, aunque hay un «número limitado de informes» sobre estos desastres
Fallo de arranque: dos palabras temidas que nadie quiere escuchar
- Hay un nuevo error en la actualización de enero de Windows 11
- Microsoft nos informa de que este error está provocando fallos de arranque según un "número limitado de informes"
- Si te ves afectado, tendrás que intentar una recuperación manual, y Microsoft está investigando este problema
Windows 11 tiene otro grave error oculto en la actualización de enero, y se trata de un problema grave que impide que las computadoras afectadas se inicien.
Neowin informa de que Microsoft ha reconocido el error con un mensaje publicado en los foros Ask Woody: «Microsoft ha recibido un número limitado de informes sobre un problema por el que los dispositivos no arrancan con el código de error «UNMOUNTABLE_BOOT_VOLUME» después de instalar la actualización de seguridad de Windows de enero de 2026, publicada el 13 de enero de 2026, y las actualizaciones posteriores.
Los dispositivos afectados muestran una pantalla negra con el mensaje "Su dispositivo ha tenido un problema y necesita reiniciarse. Puede reiniciarlo". En este momento, el dispositivo no puede completar el inicio y requiere pasos de recuperación manuales".
Así pues, la buena noticia es que, según nos han dicho, el impacto es limitado, por lo que, según Microsoft, no hay muchos equipos afectados por el error. La empresa ha indicado que los problemas afectan a las versiones 24H2 y 25H2 de Windows 11.
La mala noticia es que se trata de un error grave y, como señala Microsoft, será necesario realizar una recuperación manual, es decir, utilizar el Entorno de recuperación de Windows (WinRE). Este se puede utilizar para intentar reparar el sistema y devolverlo a un estado funcional.
Más problemas con los errores, y una pregunta obvia
La pregunta en este caso es: ¿qué tan «limitado» es limitado? Esto sugeriría que solo un pequeño grupo de personas que utilizan Windows 11 25H2 y 24H2 se ven afectadas, aunque Microsoft no da más detalles sobre qué versiones del sistema operativo podrían estar en peligro (en términos de Windows 11 Home o Pro, o ediciones empresariales).
Buscando en Reddit, que es el lugar más probable para encontrar informes (relativamente confiables) de problemas con las actualizaciones de Windows, encontré este hilo con siete quejas distintas sobre fallos de arranque causados por esta última actualización de Windows.
Un usuario de Reddit señala: «Puedo confirmarlo. Mi PC no arrancó. La recuperación dañó completamente la unidad de arranque y fue necesario formatearla por completo y reinstalarla». Otro dijo que le aparecía un «error de lectura del disco» y que la operación de reparación (a través del entorno de recuperación) no funcionó para resolverlo. Otro informe dice que, afortunadamente, la restauración del sistema solucionó el problema de arranque de su PC, por lo que no todo el mundo se encuentra con un muro al intentar recuperar su máquina. (Cabe señalar que todos parecen ser principalmente PC de consumo, a diferencia de los ordenadores de trabajo).
Ahora bien, no veo ningún otro informe al respecto, pero esta actualización sin duda ha tenido malas consecuencias para algunas personas, a juzgar por las quejas (anecdóticas) que circulan. Algunos también afirman que el nuevo parche de emergencia publicado por Microsoft (KB5078127) soluciona este problema de fallo de arranque, pero eso no forma parte de las soluciones propuestas aquí, según lo que Windows Latest ha sabido por Microsoft. Sin embargo, ese parche de emergencia sí que soluciona varios problemas que provocan el bloqueo de aplicaciones en Windows 11, incluido Outlook, y obviamente vale la pena aplicarlo de todos modos. Aunque si ya ha instalado la actualización de enero y no ha tenido fallos de arranque, entonces no tiene nada de qué preocuparse.
Sin embargo, aquellas personas que hayan pospuesto la actualización de enero debido a los diversos errores reportados, tal vez quieran esperar un poco más hasta que Microsoft investigue más a fondo este nuevo problema (un proceso que está en marcha según Neowin).
Normalmente no recomendaría no instalar una actualización de Windows 11, ya que no se aplicarían las correcciones de seguridad que contiene, pero en este caso, como dijo un usuario de Reddit, el daño causado a su PC por la actualización fue peor que cualquier virus. (En realidad, es poco probable, pero se entiende la idea). Obviamente, la decisión es suya, y parece que el error es poco frecuente, pero eso no significa que sea imposible que se produzca si instala la actualización de enero.
Todavía no hay noticias sobre el fallo de la actualización de enero que, según se informa, está afectando al modo de suspensión en algunos equipos (más antiguos).
Darren is a freelancer writing news and features for TechRadar (and occasionally T3) across a broad range of computing topics including CPUs, GPUs, various other hardware, VPNs, antivirus and more. He has written about tech for the best part of three decades, and writes books in his spare time (his debut novel - 'I Know What You Did Last Supper' - was published by Hachette UK in 2013).