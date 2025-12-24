La vista previa de Windows 11 ofrece más detalles sobre cómo funcionarán los agentes de IA, pero sigue siendo un camino controvertido para Microsoft

Se ha lanzado una nueva versión preliminar con mejoras en los agentes de IA

Muestra cómo funcionarán en la barra de tareas, aunque Microsoft todavía está experimentando con los detalles

Existe una reacción negativa constante hacia el enfoque actual de Microsoft en la IA

La última versión preliminar de Windows 11 ha proporcionado una visión más clara de algunos de los aspectos prácticos del funcionamiento de los agentes de IA en el sistema operativo, y también introduce una serie de cambios adicionales.

La entrada del blog de Microsoft explica las novedades de la versión preliminar 26220.7523 en los canales Dev y Beta. Hay varias novedades destacadas, entre ellas las mencionadas introducciones de IA, que una vez más han suscitado cierta controversia.

Para empezar, esta nueva versión preliminar incorpora el cuadro Ask Copilot a la barra de tareas para los clientes empresariales —ya se ha puesto a prueba para los consumidores— y Microsoft nos recuerda que se puede invocar a los agentes de IA directamente desde allí.

Microsoft también está avanzando en las pruebas sobre cómo funcionarán realmente los agentes de IA en la barra de tareas. Aquí tenemos un ejemplo centrado en Researcher, uno de los agentes inicialmente previstos para Windows 11 que, como su nombre indica, realiza investigaciones de forma autónoma (con acceso a determinados archivos concedido para tal fin). Puede «profundizar en un tema y elaborar un informe detallado», y se puede seguir el progreso del agente en la barra de tareas.

Microsoft está probando una función por la que, al pasar el cursor del ratón sobre el icono de Copilot o Investigador en la barra de tareas, se obtienen actualizaciones del razonamiento del agente en tiempo real, de modo que se puede comprobar el progreso de la IA de un vistazo. Microsoft también está experimentando con la posibilidad de que Investigación (u otros agentes) sea un icono independiente en la barra de tareas o se integre en el icono de Copilot.

Aquellos que quieran mantener la barra de tareas despejada pueden inclinarse por la segunda opción, aunque los usuarios habituales de agentes que tienen varias IA trabajando en tareas quizá prefieran que esos íconos estén separados.

Microsoft señala además que, con esta versión preliminar, presenta Agent Launchers para Windows 11, un «nuevo marco que permite a las aplicaciones de Windows registrar agentes de IA y hacerlos detectables en todo el sistema».

Básicamente, se trata de la base para permitir que los agentes de terceros (aparte de los propios agentes de Microsoft, como Researcher, Copilot o Analyst) funcionen en Windows 11 y se integren con el cuadro Ask Copilot (y Microsoft 365 Copilot).

En otra parte de esta versión preliminar, hay un cambio en el Explorador de archivos, por el que los usuarios habituales verán ahora iconos de personas en la página de inicio del Explorador de archivos. Estos aparecerán en la columna «Actividad» y en las secciones «Recientes» o «Recomendados», lo que significa que, al pasar el ratón por encima de un icono de persona, se obtendrán los datos clave de esa persona en una tarjeta emergente (lo que permite enviarles un mensaje, iniciar una llamada, etc.).

Se trata de un cambio que puede resultar muy útil, pero que solo se aplicará a los consumidores que hayan iniciado sesión con su cuenta de Microsoft en Windows 11.

Otro avance es que Microsoft ha corregido el error «flashbang» del Explorador de archivos, solucionando los problemas restantes por los que los usuarios seguían viendo destellos blancos al cambiar de pestaña en el Explorador de archivos.

Voice Access también se beneficia de un proceso de configuración mejorado que facilita el uso de esta función, y la escritura por voz con el teclado táctil se ha renovado para que sea más intuitiva.

La IA sigue molestando a algunas personas

Esto supone un gran avance en lo que respecta a los agentes de IA, y será interesante ver cómo se presentan estas entidades en la barra de tareas al final. Como se ha señalado, será en gran medida una cuestión subjetiva si se desea que los agentes tengan sus propios iconos separados en la barra de tareas o que se integren en el cuadro Ask Copilot. Por lo tanto, quizás el mejor enfoque, como siempre, sea que Microsoft presente opciones a tal efecto, para que cada uno pueda elegir según sus preferencias.

Muchas personas preferirían que Microsoft no trabajara en agentes de IA en absoluto, y todavía hay una reacción negativa al respecto (como se puede ver en el hilo oficial de Reddit que presenta la nueva versión preliminar). Sí, no es necesario activar los agentes de IA si no se desea, ni en la fase de pruebas actual ni en la versión final, cuando finalmente se pongan a disposición de todos, pero la gente sigue descontenta con que Microsoft dé prioridad a su desarrollo por encima de cuestiones más fundamentales relacionadas con Windows 11.

Como vemos en el comentario que ha llegado a la parte superior de ese hilo de Reddit, se repite una vez más la idea de que Microsoft no debería verse obligada a trabajar en «cosas» de IA (lenguaje moderado) en lugar de resolver «problemas de UX» (problemas con la experiencia del usuario, es decir, la interfaz y el rendimiento).

Y hay que decir que, sin duda, hay argumentos a favor de ello, y aunque no espero que Microsoft detenga el desarrollo de las funciones de IA (lo cual, francamente, nunca va a suceder), sin duda se puede lograr un mejor equilibrio entre el progreso y el perfeccionamiento de lo que ya existe en Windows 11.

