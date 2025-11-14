La nueva actualización de Windows 11 corrige algunos errores extraños que podrían ralentizar tu PC o agotar la batería de tu dispositivo móvil

La actualización de noviembre de Windows 11 corrige bastantes errores

Se ha solucionado el fallo del Administrador de tareas que consumía recursos al mantener abiertas varias instancias de la aplicación

Microsoft también ha corregido un problema con el modo de suspensión que impedía conservar la duración de la batería en las consolas portátiles con Windows 11.

¡Atención! El parche más reciente de Windows 11 ofrece múltiples correcciones de errores, entre los que encontramos algunos relacionados con el rendimiento del sistema operativo y las consolas portátiles.

Se trata del parche de noviembre para Windows 11, que Microsoft acaba de lanzar, y que vale la pena instalar cuanto antes si has descargado la actualización preliminar de octubre (lanzada a finales del mes pasado).

Esto se debe a que esta versión preliminar (que era la versión beta opcional de la actualización actual) introducía un problema con el Administrador de tareas. Esto significaba que las instancias del Administrador de tareas permanecían abiertas después de que el usuario las cerrara, lo que daba lugar a una situación en la que era posible que hubiera muchos Administradores de tareas ejecutándose simultáneamente (lo que puede ocurrir si se abre varias veces mientras se intenta solucionar un problema).

Todos esos procesos en segundo plano suponen, naturalmente, un consumo de recursos, pero el parche de noviembre soluciona este problema.

Microsoft nos informa: "Esta actualización soluciona un problema por el que al cerrar el Administrador de tareas con el botón Cerrar no se terminaba completamente el proceso, dejando instancias en segundo plano que podían ralentizar el rendimiento con el tiempo. Esto podía ocurrir después de instalar KB5067036 [la actualización preliminar de octubre]".

También hay novedades para los dispositivos portátiles con Windows 11, ya que la actualización de noviembre soluciona un problema de consumo de batería cuando estos dispositivos están en modo de suspensión.

Microsoft explica: "Esta actualización soluciona un problema que afecta a los dispositivos portátiles para juegos. Estos dispositivos no podían permanecer en estados de bajo consumo, lo que provocaba un agotamiento más rápido de la batería".

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Otro error que se ha corregido es un problema por el que el teclado en pantalla de tu dispositivo portátil podría no funcionar en las aplicaciones inmediatamente después de iniciar sesión; hay un retraso de unos cinco segundos antes de que el teclado sea utilizable.

Una desafortunada tendencia a las rarezas

(Image credit: Ollyy / Shutterstock)

Desde hace tiempo existen quejas sobre el modo de suspensión en Windows 11 en general, pero evidentemente hay un problema con el modo de ahorro de energía que afecta especialmente a los dispositivos portátiles. Y dado que la duración de la batería es un bien tan preciado para cualquier dispositivo portátil, es bueno que se haya solucionado.

También es bueno contar con la solución completa para el error del Administrador de tareas, en lugar de las soluciones provisionales que había que utilizar anteriormente. Este fallo no habría afectado a mucha gente, ya que no todo el mundo instala las actualizaciones opcionales de Microsoft. Sin embargo, algunas personas sí lo hacen, y si descargaste la versión preliminar de octubre y tu PC ha estado funcionando de forma misteriosamente lenta, esta podría ser la razón, así que descarga la actualización de noviembre si aún no lo has hecho.

Al menos, la solución para ese problema relacionado con el rendimiento llegó rápidamente, pero es ilustrativa de algunas preocupaciones más amplias sobre Windows 11: concretamente, que parece que se están introduciendo más fallos en los fundamentos del sistema operativo. Uno se pregunta: ¿cómo es posible que se produzca un problema como que el Administrador de tareas no se cierre realmente cuando lo apagas?

Es muy extraño, y aunque es posible que se cuelen algunos errores extraños en un software tan extenso como un sistema operativo, parece que esto ha ocurrido con demasiada frecuencia desde el lanzamiento de Windows 11 24H2 el año pasado.

Mi teoría personal es que, dado que 24H2 introdujo un nuevo motor subyacente para Windows 11 (llamado Germanium, y necesario para las PC Copilot+ basadas en Arm), esto provocó muchas anomalías e imprevisibilidad en las profundidades del sistema operativo. La confiabilidad y la estabilidad general parecen más inestables desde que salió 24H2 y, aunque ahora hay menos errores desde que pasamos a 25H2, siguen ocurriendo cosas extrañas, como vemos aquí.

Además, Microsoft todavía tiene que arreglar algunas partes fundamentales del sistema operativo que no funcionan tan bien como deberían, como elementos del Explorador de archivos, la interfaz básica con la que interactúas con los archivos y carpetas del escritorio. La empresa ha admitido que hay que trabajar para mejorar los niveles de rendimiento y, aunque se están haciendo progresos en algunos aspectos, a veces parece un trabajo dolorosamente lento, sobre todo si se tiene en cuenta que este tipo de problemas ya existían cuando salió Windows 11. Es muy fácil pensar que no ha cambiado mucho en cuatro años.

Sigue a TechRadar en Google News y añádenos como fuente preferida para recibir nuestras noticias, reseñas y opiniones de expertos en tus feeds. ¡Asegúrate de hacer clic en el botón "Seguir"!

Y, por supuesto, también puedes seguir a TechRadar en TikTok para recibir noticias, reseñas y unboxings en formato de vídeo, así como actualizaciones periódicas a través de WhatsApp.