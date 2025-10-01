La actualización Windows 11 25H2 ya está disponible, pero ten cuidado: es una de las actualizaciones más extrañas que se han visto

Ya está aquí la actualización anual de Windows 11

La actualización 25H2 apenas introduce cambios

Aparte de algunos ajustes de seguridad y optimizaciones, los usuarios de la versión 24H2 disfrutarán de las mismas funciones, y es posible que incluso antes que los de la versión 25H2.

¡La espera terminó! La actualización anual de Windows 11 para 2025 ya está disponible, pero no se emocionen demasiado, ya que la actualización de este año es muy menor.

Microsoft anunció la disponibilidad de la actualización 25H2 en una entrada de blog, explicando que se trata de un «paquete de habilitación».

Esto significa que Microsoft ya ha implementado el contenido de la actualización 25H2 en las computadoras que ejecutan la versión actual de Windows 11 24H2, y lo único que tienen que hacer los usuarios es activar un interruptor para habilitar las nuevas funciones.

En otras palabras, se trata de una instalación muy ligera; no tendrás que esperar a que se descargue ni se instale nada, y será muy rápido: básicamente, solo tendrás que reiniciar el equipo.

Entonces, ¿qué obtienes exactamente con la actualización 25H2? Bueno, ahí está el problema: francamente, no mucho.

Hay nuevas funciones para los usuarios de Windows 11, y entre las novedades hay una importante renovación del menú Inicio (que modifica significativamente el diseño, incluyendo la posibilidad de desactivar las recomendaciones de Microsoft, lo cual es una gran noticia).

Sin embargo, como he señalado anteriormente, estos cambios no son exclusivos de la versión 25H2, sino que también llegarán a los usuarios de la 24H2. Es posible que ni siquiera obtengas el nuevo menú Inicio primero si tienes la versión 25H2, ya que tienes las mismas posibilidades de recibirlo antes en la versión 24H2 (todo depende de la configuración de tu PC, en cierta medida).

Entonces, ¿25H2 no tiene ningún sentido? Bueno, no; como era de esperar, hay algunas diferencias entre 24H2 y 25H2, ya que, de lo contrario, Microsoft no se habría molestado en crearlo. Dicho esto, no hay mucho que comentar al respecto, pero Microsoft destaca un par de aspectos en su entrada del blog sobre 25H2.

En primer lugar, hay mejoras en la seguridad, como aclara John Cable, vicepresidente de Gestión de Productos, Mantenimiento y Entrega de Windows de Microsoft: «Windows sigue iterando y mejorando sus características y postura de seguridad para ayudar a proteger a los clientes de las amenazas de seguridad en nuestro software y servicios. La versión 25H2 incluye avances significativos en la detección de vulnerabilidades de compilación y tiempo de ejecución, junto con la codificación segura asistida por IA».

Cable también destaca las medidas de optimización y la eliminación de algunas «características heredadas» con 25H2, concretamente PowerShell 2.0 y la línea de comandos de Windows Management Instrumentation. No son características que los usuarios habituales de Windows 11 vayan a necesitar nunca, y no las echarán de menos; y que el sistema operativo sea un poco más ligero sin ellas es algo positivo, pero no es una noticia muy emocionante.

Pasarse al principio de la fila (si lo desea)

Como siempre, Windows 11 25H2 se lanzará de forma gradual y por fases, estando disponible para más computadoras con el paso del tiempo. Sin embargo, dado que hay muy pocos cambios importantes, cualquier equipo que ya esté en la versión 24H2 probablemente no tendrá problemas de compatibilidad u otros inconvenientes… al menos en teoría (aunque, claro, nunca se sabe).

Si quieres obtener la versión 25H2 lo antes posible, Microsoft lo explica en su panel de estado de actualizaciones:

“A partir de hoy, la versión 25H2 está disponible en los dispositivos elegibles con Windows 11 versión 24H2 para los usuarios que hayan activado la opción ‘Recibir las últimas actualizaciones en cuanto estén disponibles’.”

Por lo tanto, para tener la mejor oportunidad de conseguirla antes que nadie, necesitas activar esa opción, que se encuentra en:

Configuración > Windows Update.

Con la función “Recibir las últimas actualizaciones en cuanto estén disponibles” activada, serás de los primeros en recibir la oferta para actualizar a la versión 25H2. Sin embargo, esto no garantiza que la actualización llegue de inmediato. Si Microsoft considera que tu PC podría tener algún tipo de conflicto de compatibilidad, tendrás que esperar —así es como funcionan todos los despliegues de actualizaciones.

Tampoco recomendaría intentar “saltarse la fila” e instalar la actualización 25H2 por fuera de Windows Update (algo que es posible para usuarios avanzados de Windows 11). Si Microsoft bloquea la actualización en un equipo específico, hay un motivo, y lo mejor es no correr riesgos intentando evitar ese bloqueo.

Dicho todo esto, como ya hemos mencionado, no hay ninguna razón de peso para actualizar a la versión 25H2 de inmediato, así que es poco probable que la mayoría de los usuarios quieran complicarse más de lo necesario para descargarla o se apresuren en obtenerla.