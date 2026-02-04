La actualización de febrero de Windows 11 es inminente: esto es lo que puedes esperar, incluidas las cuatro características que más me entusiasman

Windows 11 recibirá otra actualización mensual en una semana, y esta versión de febrero incluirá algunas novedades destacadas.

La próxima actualización, que se lanzará el 10 de febrero, promete una funcionalidad que te permitirá seguir usando más aplicaciones de tu teléfono Android en el escritorio de tu PC, y se ha mejorado la viabilidad de una ingeniosa función de seguridad, entre otras novedades.

Windows Central ha recopilado todas las características que se esperan de la actualización de febrero y, aunque muchas de ellas son cambios relativamente menores, hay algunas novedades más importantes que he destacado aquí, explicando por qué pueden marcar la diferencia en su experiencia con Windows 11.

1. El control inteligente de aplicaciones finalmente funciona como debería para la habilitación

Como se ha visto anteriormente en las versiones preliminares, Windows 11 tendrá la capacidad de activar (o desactivar) Smart App Control a voluntad.

Por si no estás familiarizado con Smart App Control (SAC), se trata de una función de seguridad que examina cualquier aplicación que se instale en la PC y la compara con la base de datos de inteligencia sobre amenazas de Microsoft. Si el sistema encuentra algo sospechoso en una aplicación, lo señala y bloquea su instalación, lo que posiblemente te ahorrará muchos dolores de cabeza relacionados con el malware más adelante.

El problema de esta función era que, si la desactivabas, no podías volver a activarla, a menos que reinstalaras Windows 11. ¿Por qué? Lo explico con más detalle aquí, pero no hace falta decir que, si no te dabas cuenta de que esto era así, podías acabar perdiendo una función útil al desactivarla temporalmente para evitar un falso positivo (una aplicación detectada como potencialmente problemática, pero que tú estás seguro de que en realidad es segura).

Después de la actualización de febrero, podrás activar o desactivar esta función a tu antojo, de una manera mucho más sensata que antes. Esto es importante, ya que SAC es una función de seguridad útil, y poder «perderla» accidentalmente era un inconveniente desconcertante para esta capacidad.

2. La reanudación entre dispositivos llega a más aplicaciones

Como su nombre indica, se trata de una función que te permite continuar donde lo dejaste y reanudar lo que estabas haciendo en una aplicación de Android cuando llegas a tu PC con Windows 11.

La reanudación entre dispositivos ya está disponible para Spotify, las aplicaciones de Office (Word, Excel y PowerPoint) y algunos navegadores. En el caso de estos últimos, en tu teléfono inteligente ya era compatible (como es lógico) Microsoft Edge junto con el navegador de Samsung, y ahora, con la actualización de febrero, también lo es el navegador Vivo.

Los usuarios de smartphones Samsung, así como de teléfonos Honor, Oppo, Vivo y Xiaomi, también tendrán la posibilidad de reanudar cualquier archivo abierto en la aplicación Copilot (es decir, archivos almacenados en línea).

Se trata de funciones adicionales muy útiles, y espero que la opción de reanudar el uso de archivos en tu PC de esta manera se incorpore a muchas más aplicaciones este año.

3. Acceso por voz y escritura mejorados

Voice Access contará con un nuevo asistente para facilitar la configuración de esta potente funcionalidad de Windows 11, lo que resultará útil para los usuarios novatos en esta función. Además, con la escritura por voz, la actualización de febrero incorpora la posibilidad de especificar el tiempo de espera antes de que se ejecute un comando de voz (de modo que puede ser casi instantáneo, si lo desea, o puede haber una pausa prolongada antes de la ejecución).

4. El Explorador de archivos obtiene un pequeño aumento de velocidad, pero, sinceramente, cualquier mejora es bienvenida

Aunque se trata más de una mejora que de una nueva función, creo que vale la pena mencionar que el Explorador de archivos, la aplicación que gestiona los archivos y carpetas de tu escritorio, va a mejorar su rendimiento.

El Explorador de archivos es conocido por ser una de las partes más problemáticas de Windows 11 en términos de lentitud; lo sé por experiencia propia, ya que lo he experimentado en uno de mis PC en particular (una computadora portátil antigua). Por lo tanto, cualquier mejora en la velocidad es bienvenida y, aunque lo único que obtenemos aquí es un rendimiento más rápido al acceder a carpetas a través de una red en el Explorador de archivos, para algunas personas sigue mereciendo la pena.

Además, voy a tomar como indicio positivo el hecho de que Microsoft esté trabajando de forma más amplia para mejorar diferentes aspectos del Explorador de archivos.

Otros extras

En la actualización de febrero, Microsoft también introduce nuevas tarjetas de «información del dispositivo» para la página de inicio de la aplicación Configuración, que muestran de un vistazo las características principales de tu PC (CPU, GPU, RAM y almacenamiento).

Y para aquellos con inclinación musical, Windows 11 también recibirá mejoras MIDI, lo que incluye «compatibilidad total con WinMM y WinRT MIDI 1.0 con traducción integrada, puertos MIDI compartidos entre aplicaciones, nombres de puertos personalizados, bucle invertido y MIDI de aplicación a aplicación».

Hay algunas otras novedades, aunque hay que tener en cuenta que no se garantiza que estas características lleguen la próxima semana; aunque se espera que así sea, siempre es posible que algo sufra un retraso de última hora. También conviene recordar que algunos cambios se implementarán gradualmente, por lo que es posible que no se obtenga todo inmediatamente después de descargar e instalar la actualización de febrero, pero se irá incorporando poco a poco.

