El Explorador de archivos de Windows 11 va a recibir una renovación muy esperada, pero esperemos que una futura actualización no lo arruine
La renovación que tanto he estado esperando
- El Explorador de archivos de Windows 11 está recibiendo mejoras importantes a través de la última actualización de vista previa
- El Explorador de archivos debería funcionar mucho más rápido, incluso al montar imágenes de disco
- La actualización se encuentra actualmente en proceso de implementación
Microsoft sigue trabajando intensamente para resolver los puntos débiles de Windows 11 para sus usuarios. Aunque en este caso no se trata de mejoras relacionadas con los videojuegos, sí aborda un problema que debería mejorar uno de los aspectos fundamentales del sistema operativo.
Según informa Windows Latest, Microsoft está implementando mejoras en el Explorador de archivos con su última actualización de vista previa, la KB5095093. La actualización incluye una velocidad y un rendimiento mucho mejores del Explorador de archivos, así como una mayor capacidad de respuesta al montar imágenes de disco.
Esta es una actualización muy esperada por los usuarios de Windows 11, ya que el Explorador de archivos no siempre ha sido el más ágil ni el más rápido, especialmente en comparación con macOS o SteamOS, los cuales cuentan con administradores de archivos bastante ágiles.
También vale la pena señalar que el hardware de la PC, específicamente la velocidad de los SSD y el espacio de almacenamiento, puede influir en los tiempos de carga. Aun así, la responsabilidad de corregir el Explorador de archivos de Windows 11 ha recaído en Microsoft, ya que este se ha mostrado notablemente lento incluso con un SSD de alta velocidad; por lo tanto, esta actualización es muy necesaria.
Quizás la mejora más importante que se está implementando es un mejor rendimiento al montar imágenes de disco, lo que podría decirse que era el peor aspecto del Explorador de archivos de Windows 11. Esto solía implicar una espera de cinco minutos para que la imagen de disco se abriera por completo, lo cual es frustrante, especialmente para los usuarios con hardware de alta velocidad.
Windows Latest también destaca que la pestaña «Propiedades» de un archivo sufrirá una renovación visual, con un aspecto más moderno gracias a WinUI 3, en contraposición a la interfaz de usuario de la era de Windows 95.
Es genial ver que Microsoft aborda estos problemas, aparentemente como un esfuerzo más amplio por mejorar la funcionalidad y la apariencia de Windows 11 debido a las constantes quejas de los usuarios. Sin duda, aún queda mucho por mejorar en cuanto al rendimiento de los juegos, pero hay que reconocerle a Microsoft el mérito que se merece.
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Mi única preocupación es una posible actualización que podría echar por tierra todo este arduo trabajo, ya que las actualizaciones de Windows 11 son conocidas por causar fallos de funcionalidad, ya sea en el Explorador de archivos o en la estabilidad de la GPU —lo cual ya ha afectado anteriormente a los usuarios de GPU de Nvidia.
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- Isaiah WilliamsStaff Writer, Computing