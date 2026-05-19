Google acaba de convertir YouTube en un chatbot con IA, gracias a la nueva función "Pregúntale a YouTube", que encuentra el video perfecto

Google ha anunciado una nueva función llamada "Pregúntale a YouTube"

Esto te permite formular preguntas largas y detalladas cuando buscas un video

Utiliza Gemini, lo que hace que el servicio se parezca un poco más a un chatbot

La conferencia Google I/O 2026 ya está en marcha y, entre los numerosos anuncios que están surgiendo de este evento celebrado en California, Google ha presentado «Ask YouTube», una función que incorpora inteligencia artificial conversacional a la popular plataforma de streaming de vídeo.

Con Ask YouTube, en lugar de buscar un video específico a la antigua usanza, puedes hacer preguntas complejas y extensas, y Gemini te mostrará videos específicos que considere que responden mejor a tu consulta. Además, te llevará directamente a la parte relevante de los videos en cuestión, en lugar de tener que revisarlos todos.

Un ejemplo de consulta dado por Google fue: «¿Cómo enseñarle a mi hijo de 3 años a andar en bicicleta con pedales, si ya sabe andar en bicicleta sin pedales?». Como puedes ver en el video a continuación, los resultados ofrecieron respuestas escritas como un típico chatbot de IA, pero estas fueron acompañadas de videos relevantes de YouTube, por lo que puedes tanto leer como ver para obtener las respuestas que buscas.

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La idea de Ask YouTube es hacer que la información sea más fácil de asimilar y facilitar la búsqueda de videos útiles y de las partes relevantes de estos.

Llegará este verano, pero solo a Estados Unidos

(Image credit: Google)

"Ask YouTube" es una idea similar a "Ask Maps", una función que se incorporó recientemente a Google Maps. Sin embargo, por el momento, "Ask Maps" solo está disponible en Estados Unidos y la India, y en su lanzamiento, "Ask YouTube" solo estará accesible en Estados Unidos.

Así que gran parte del mundo tendrá que esperar a esta nueva y emocionante función, pero si estás en EE. UU., deberías tener acceso a Ask YouTube en algún momento de "este verano", lo que presumiblemente significa entre junio y septiembre.

Y si te gusta cómo funcionan las cosas ahora, siempre puedes ignorar el nuevo botón de Ask YouTube que aparecerá pronto.

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