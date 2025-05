Meta anuncia un gran cambio en su suscripción Quest 3, pero sigue siendo tan buena oferta como siempre

Tu suscripción a Meta Quest+ ahora se llamará Meta Horizon+.

Dos nuevos juegos se unen al catálogo: Deisim y Medieval Dynasty New Settlement

Durante este mes también podrás jugar gratis a Pavlov Shack y Kill It With Fire VR

¿No te enteraste? Meta modificará su suscripción a Meta Quest+, pero, ¿es todo lo que cambiará? Acá todos los detalles.

Así pues, aunque el servicio pasará a llamarse Meta Horizon+, seguirá ofreciendo el mismo servicio de suscripción para experiencias de RV que da acceso a un conjunto de juegos Quest.

Meta Horizon+ es como el Netflix de Meta o el Xbox Game Pass. Cada mes pagas una cuota de 7,99 $ / 7,99 £ / 12,95 AU$ (o un coste anual de 59,99 $ / 59,99 £ / 99,95 AU$) para acceder a un catálogo renovable de títulos. También recibirás dos juegos al mes que podrás «quedarte»; bueno, hasta cierto punto; podrás jugar a ellos mientras sigas suscrito.

Este mes esos dos juegos gratuitos son Pavlov Shack y Kill It With Fire VR. Pavlov Shack es un shooter de RV por equipos que se centra en el manejo realista de armas y vehículos a través de una variedad de modos de juego que incluyen búsqueda y destrucción 5v5 y misterio de asesinato TTT, entre otros.

Por su parte, Kill It With Fire te ofrece un montón de herramientas destructivas para cazar y exterminar a las amenazas de ocho patas que se esconden en tu casa. Aunque como aracnofóbico, el juego puede resultar tan terrorífico como catártico.

Esto le enseñará a esa araña a esconderse en tu jardín (Image credit: Casey Donnellan Games LLC / tinyBuild)

Los abonados también verán cómo dos nuevos títulos se suman al amplio catálogo rotatorio en forma de Deisim y Medieval Dynasty New Settlement. Además, hay ofertas por tiempo limitado para suscriptores en varios juegos, incluido Behemoth, de Skydance.

Francamente, si tienes unos auriculares Meta Quest 3 o Meta Quest 3S, Meta Horizon+ parece casi imprescindible por la variedad de experiencias que te ofrece a un precio muy asequible.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Y lo mejor de todo es que el primer mes es gratis si no te has registrado antes, así que no pierdes nada por probarlo. Según mi experiencia con el servicio, no te decepcionará.